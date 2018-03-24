Şubatta 516 yatırım teşvik belgesi verildi

Ekonomi Bakanlığınca, şubat ayında 516 yatırım teşvik belgesi verildi.

Ekonomi Bakanlığınca, şubat ayında 516 yatırım teşvik belgesi verildi.

Yatırım teşvik belgelerinin listesi, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, şubat ayında 516 yatırım teşvik belgesi düzenlendi. Belge alan projelerin sabit yatırım tutarı 25 milyar 584 milyon 243 bin 973 lira olarak hesaplandı. Söz konusu yatırımların gerçekleştirilmesiyle 28 bin 708 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

Öte yandan, bu dönemde sabit yatırım tutarı 450 milyon 965 bin 890 lira olan ve bin 394 kişinin istihdam edilmesi öngörülen 43 yatırım teşvik belgesi iptal edildi.

Kaynak: AA