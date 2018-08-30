Sualtı sporcularından Zafer Bayramı etkinliği!

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde Deniz Yıldızları Sualtı Sporları Kulübü üyeleri, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlamak için Kerpe sahili açıklarında dev Türk bayrağı açtı.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde Deniz Yıldızları Sualtı Sporları Kulübü üyeleri, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nıkutlamak için Kerpe sahili açıklarında dev Türk bayrağı açtı.

Deniz Yıldızları Sualtı Sporları Kulübü üyeleri, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Karadeniz Kerpe açıklarında su yüzeyinde 10 metrelik Türk bayrağı açtı, daha sonra bayrakla 14 metre derinliğe dalış yaptı.

Güzel görüntülere sahne olan dalış sırasında sporcular İzmir Marşı'nı söyledi.

Gösteriyi izleyenler sporculara, alkışlarla destek verdi.

FARKLI BİR ETKİNLİK YAPMAK İSTEDİLER

Kulüp adına gazetecilere açıklama yapan Deniz Yıldızları Sualtı Sporları Kulübü dalış eğitmeni Sedat Türkmen, 30 Ağustos Zafer Bayramı için farklı bir etkinlik yapmak istediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Kulüp olarak cankurtaranlık eğitimi, sualtı hokeyi ve tüplü dalış eğitimi veriyoruz. Sualtı hokeyinde Avrupa şampiyonluğumuz var. Dünya şampiyonu olan mili takımın yarısını bizim üyelerimiz oluşturuyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla farklı bir etkinlik yapmak istedik. Arkadaşlarımızla birlikte şanlı Türk bayrağımızı denizde dalgalandırdık. Su altına dalış yaptık. Güzel bir etkinlik oldu. Vatandaşlarımız büyük bir beğeniyle izledi. Etkinliğimize destek veren kurum ve kişilere teşekkür ediyoruz."

Kaynak: AA