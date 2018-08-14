Su kanalında kaybolan Suriyeli çocuğun cesedine ulaşıldı
Şanlıurfa'da dün sulama kanalına girdikten sonra kaybolan Suriyeli çocuğu arayan dalgıçlar, çocuğun cesedine ulaşabildi.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler tarafından, Şeyhçoban Mahallesi yakınlarındaki sulama kanalında yapılan arama çalışmaları sonucu Uveys Hamadi'nin (12) cesedine ulaşıldı.
AİLESİNE TESLİM EDİLDİ
Çocuğun cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından ailesine teslim edildi.
Hamadi, dün arkadaşlarıyla Şeyhçoban Mahallesi yakınlarındaki sulama kanalına girdikten bir süre sonra gözden kaybolmuş, su altı polis ekiplerince kanalda arama çalışması başlatılmıştı.
Kaynak: Ajanslar