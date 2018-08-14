Son Dakika!
14 Ağustos 2018 10:14 | Son Güncelleme: 14 Ağustos 2018 10:34

Su kanalında kaybolan Suriyeli çocuğun cesedine ulaşıldı

Şanlıurfa'da dün sulama kanalına girdikten sonra kaybolan Suriyeli çocuğu arayan dalgıçlar, çocuğun cesedine ulaşabildi.

Su kanalında kaybolan Suriyeli çocuğun cesedine ulaşıldı

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler tarafından, Şeyhçoban Mahallesi yakınlarındaki sulama kanalında yapılan arama çalışmaları sonucu Uveys Hamadi'nin (12) cesedine ulaşıldı.

AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

Çocuğun cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

Hamadi, dün arkadaşlarıyla Şeyhçoban Mahallesi yakınlarındaki sulama kanalına girdikten bir süre sonra gözden kaybolmuş, su altı polis ekiplerince kanalda arama çalışması başlatılmıştı.


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: cesetSu kanalıSuriyeli çocuk


0Yorum Yap