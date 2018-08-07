Su Ayhan kaç yaşında? Kimdir ve nereli?

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 'Çin Seddi nerededir?' sorusuna iki joker hakkını kullanması ile bir anda gündeme gelen Su Ayhan kimdir, ne kadar kazandı sorusu merak edildi. Peki Su Ayhan kimdir ve nereli? Detaylar Ajanshaber.com'da.

Geçtiğimiz günlerde Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılarak sorulan soruya 2 joker hakkını kullanmasıyla sosyal medya gündemine oturan Su Ayhan kimdir sorusu merak ediliyor. Su Ayhan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katıldı. Kendisine 'Çin Seddi nerededir?' sorusu soruldu. Şıklarda Çin olmasına rağman yarışması 2 joker hakkını kullanmayı seçti. Su Ayhan ne kadar kazandı sorusu merak uyandırdı. Bunun üzerine sosyal medyada dalga konusu olan Su Ayhan açıklama yaptı. Peki Su Ayhan nereli ve kaç yaşında? Detaylar haberimizin devamında.

SU AYHAN KİMDİR?

İlginç yarışmacıları ile gündeme gelen Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında bir yarışmacı daha gündeme oturdu. Cevaplayamadığı soru ile sosyal medyada çok konuşulan Su Ayhan kimdir merak edildi. İnsanlar tarafından basit görülen soruya 2 joker kullanması ile yadırganan Su Ayhan sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Peki Su Ayhan nereli ve kaç yaşında?

Bilgi Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun olan yarışmacı Habibe Su Ayhan, 2 yılda 6 iş değiştirdiğini belirtti. Dijital pazarlama, girişimcilik ve sosyal medya reklamı gibi alanlarda uzmanlaşan Su Ayhan, Çin Seddi için telefon jokerini kullandı. Telefondaki arkadaşından Çin cevabını alan Ayhan, doğru şıkkı işaret ederek yarışmaya devam edebildi.

ELEŞTİRİLERE CEVAP VERDİ

Su Ayhan adlı yarışmacı, sosyal medyada kendisine yapılan eleştirilere bir yanıt verdi.

Ayhan, "Bana yarışmada 3 tane joker hakkı tanınıyor ve ben bunu babamın jokeriymiş gibi istediğim gibi kullanırım. Bu sizi ilgilendirmez" dedi.

İşte Ayhan'ın o açıklaması:

"Benim güzel ülkemin Einstein kılıklı güzel insanları. Hepiniz var ya birer zeka küpüsünüz, maşallahınız var, gerçekten. Gurur duyuyorum hepinizle, özellikle o kötü yorumları yapanlarla... Oturup ağlamıyorum çocuklar, zahmet etmeyin. Bu arada hemen merak edilen bir şeye açıklık getireyim, işte kurgu muydu, gerçek miydi, bilerek mi yapıldı falan. Şimdi bana yarışmada 3 tane joker hakkı tanınıyor ve ben bunu babamın jokeriymiş gibi istediğim gibi kullanırım. Bu sizi ilgilendirmez, haberiniz olsun."

SU AYHAN NE KADAR KAZANDI?

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında yarışan Su Ayhan, sesli soruda doğru cevap olan “Yaşar Güvenir” yerine “Özdemir Erdoğan” şıkkını seçince bin TL alarak yarışmadan elendi.

Kaynak: AjansHaber