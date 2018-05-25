Stevia bitkisi nedir?

Halk arasında şeker otu olarak da bilinen stevia bitkisi nedir ne işe yarar faydaları nelerdir? Bunları sizin için derledik..Haberimizde

Vatanı Paraguay olarak bilinen stevia bitkisi Türkiye'de pek rastalanır değildir. Bu ot şeker hastalarına ise umut olmuştur. Türkye'de yetişebilirliğini ölçmek için Rize'de denemek için ekilmiştir. Peki tam olarak stevia bitkisi nedir, ne işe yarar faydaları nelerdir? Sizin için araştırdık..Detaylar haberimizde...

Stevia bitkisi nedir?

Menşei Güney Amerika olan stevia bitkisi tam olarak Paraguay ve Uruguay'da yetişitirildiği biliniyor. Şeker otu olarak da bilinen stevia bitkisi Türkiye'de maalesef pek fazla bilinmiyor.Üretim aşamasında çalışmalar henüz çok taze olan bu bitki Uzak Doğu'da da oldukça kullanılan bir bitki. Özellikle Güney Kore ve Çin'de çok fazla rastalanıyor. En son Çaykur'un girişimiyle deneme amaçlı Rize'de ekilmiş durumda. Dünyada ise kullanımı oldukça revaçta. Yıldı iki kez hasat elde edilen bu bitki en yaygın kullanım şekli tatlandırıcı olarak kullanılmasıdır. Çaykur ise yaptığı son anlaşmayla Çinli bir firmayla ortak anlaşma yaparak beraber üretecekler. Çaykur'un Genel Müdürü'nün yaptığı açıklamada son beş yıllık dönemde stevia bitkisinin deneme amaçlı eklenerek denenmesi başarıya ulaştığını açıkladı.

Sigara bıraktırma konusunda faydası ise pek bilinmez. İçerdiği nikotin konusunda ise oldukça yardımcıdır. Özellikle genel bir şikayet olan sigara bıraktıktan sonra kilo alma rahatsızlığını giderir. Yani sigarayı kilo akmada bırakmaya yardımcı olur.

Stevia'nın faydaları

. Cilde oldukça faydalı bir bitki olan stevia bitkisi, cildi besleyerek sıkılaştırır. Maske olarak ta kullanılabilir.

.Tatlandırıcı olarak kullanılabilir. Tüm tatlı çeşitlerinden tatlandırıcı olarak kullanılabilir.

.Tansiyon dengesini korur. Bu yüzden yüksek tansiyon hastaları kullanabilir.

. Bağırsak problemleri olanlara faydalıdır. Mide florasını da iyi geldiği bilinmektedir.

.Kabızlığa iyi gelir, metobolizmayı hızlandırır.

. Sinire, depresyona, asabiyete karşı insan ruhunu yatıştırır, dinginlik verir.

Zararları

Bilinen net bir zararı litarütüre girmemiştir. Yani bilinen net bir zararı yoktur. Sadece erkeklerde fazla kullanımda kısırlığa yol açtığı söylenir.

Peki Stevia bitkisine nasıl ulaşılır

Girişte belittiğimiz gibi Türkiye'de pek yaygın bir bitki değildir. Çaykur'un çalışmaları ile sonuç alınmıştır. Yine de Antalya'da ve Gaziantep'te kullanımının olduğu bilinir. Ancak net bir şekilde ulaşabileceğini yer internettir. İnternetten sipariş vererek stevia bitkisine ulaşabilirsiniz.

Kaynak: ajanslar