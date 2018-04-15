11 kilo eroini stepneye gizlemişler

Van'da kontroller sırasında polisin şüphe üzerine durdurduğu minibüsten 11 kilo esrar çıktı!

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, Edremit ilçesi Kurubaş mevkiinde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine bir minibüsü durdurdu.

NARKOTİK KÖPEĞİ BULDU

Araçta Narkotik köpeği 'Rexo' ile yapılan aramada stepne içine zulalanmış 20 paket halinde, 11 kilo 130 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan araç sürücüsü, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.



















Kaynak: DHA