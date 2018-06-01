Star TV ile NTV satılıyor mu? Kim alacak, neden satılıyor?

Star TV ile NTV satılıyor mu sorusu vatandaşların ilgisini çeken konular arasında yer aldı. Star TV ile NTV'yi kim alacak ve Star TV ile NTV neden satılıyor sorularının cevabı Ajanshaber.com'da.

Star TV ile NTV'nin satılacağına dair iddialar gündeme bomba gibi düştü. Doğuş Yayın Grubu'na ait NTV, Kral TV ve Star TV'nin BİM Birleşik Mağazalar A.Ş'ye satılacağı iddiası herkesi şaşırttı. Uçankuş'un yaptığı habere göre Doğuş Grubu'nun bu kanalları satacağı iddia edildi. Star TV ile NTV satılıyor mu sorusu vatandaşlar tarafından büyük bir merakla soruluyor. Uçankuş'un yaptığı haberde verdiği bilgilere göre Doğuş Yayın Grubu ile BİM Marketler Zinciri anlaşmanın sonuna geldi. Böylece Star TV ile NTV'yi kim alacak sorusu da yanıt bulmuş oldu. Doğuş Grubu daha öncesinde Katarlı Grup beIN'le masaya oturup anlaşmaya varamamıştı. Star TV ile NTV neden satılıyor sorusunun yanıtı Ajanshaber.com'da.

STAR TV İLE NTV SATILIYOR MU?

Star TV ve NTV'nin satılacağına dair iddiaları gündemden düşmüyor. Doğuş Yayın Grubuna ait Star TV, NTV ve Kral TV'nin BİM Marketler Grubuna satılacağı iddia edildi. Vatandaşların Star TV ile NTV satılıyor mu sorusu böylece yanıt bulmuş oldu.

STAR İLE NTV'Yİ KİM ALACAK?

Uzun süredir satılacağı iddialarının gündemde olduğu Doğuş Yayın Grubu'nun BİM Marketler Gurubu'na satılacağı iddia edildi. Uçankuş'un haberine göre, Doğuş Grubu’nun Star TV ile birlikte diğer kanalları NTV, Kral TV ile birlikte BİM’le anlaşmanın son noktasına kadar gelindi.

KATARLI GRUP BEINLE GÖRÜŞMELER NETİCELENDİRİLEMEMİŞTİ

Doğuş Grubu daha önce Katarlı Grup beIN’le masaya oturmuştu. İş adamı Ferit Şahenk'in sahibi olduğu Doğuş Yayın Grubu daha önce Katarlı Grup beIN'le bir türlü anlaşmaya varılamamıştı. Star Grubu’nun da bu anlaşma imzası öncesi 8 Haziran tarihi itibariyle hemen hemen tüm programlarını geri dönüşü olmayacak şekilde yayından kaldıracağı ve bu anlaşma gereği olarak kanalların sorunsuz olarak BİM’e teslim edilmesini için çalışıldığı ileri sürülüyor.Bu arada Doğuş Grubu’nun TV 8’in yüzde 30’una sahip olduğu, buradaki hisselerin de masada olduğu iddia ediliyor.

KRİTİK TARİH 8 HAZİRAN OLACAK

Star Grubu'nun da anlaşmanın imzalanması öncesi 8 Haziran tarihi itibariyle hemen hemen tüm programlarını geri dönüşü olmayacak şekilde yayından kaldıracağı ve bu anlaşma gereği kanalların sorunsuz olarak BİM'e teslim edilmesini için çalışıldığı ileri sürüldü.