Spotify'ı ücretsiz kullanan üyeleri sevindirecek bir çalışma başladı

En popüler müzik dinleme uygulaması Spotify, ücretsiz sürüm kullanan üyeleri sevindirecek bir çalışmaya başladı. Artık reklamları geçmek mümkün.

Spotify'ın ücretsiz ve Premium olmak üzere iki hesap türü var. aralarındaki fark ise, Premium'da herşey sınırsızken, ücretsiz sürümde bazı sınırların olması. Bunlar arasında şarkıları yalnıca karışık şekilde çalabilmeniz veya reklam dinlemeniz var. Fakat bu sorun da ortadan kalkacağa benziyor, çünkü Avustralya'da bu konu üzerine çalışmalar başladı.

REKLAM SORUNU

Artık kullanıcılar dikkatlerini çekmeyen reklamları geçebilecek ve geçmeniz durumunda o tarz bir reklamla bir daha karşılaşmayacaksınız. Böylece kendi reklam akışınızı düzenlemiş olacaksınız. Fakat bunun da bir olumsuz yanı var; reklamları geçtikçe Spotify, sizin ilginizin neye karşı olduğunu anlayabilecek ve ilgilerinize yönelik reklam sunmaya başlayacak.

Kaynak: Ajanslar