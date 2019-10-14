Türkiye, Fransa maçı saat kaçta ? hangi kanal'da ?

2020 UEFA Avrupa futbol şampiyonası elemelerinde H grubunda 6 galibiyet 1 mağlubiyet alan Milliler en kritik maçı olan fransa ile bugün karşı karşıya gelecek.

LİDER

Milliler H grubunda 18 puan ile birinci sırada yer alırken. Fransa'da aynı puan olup ikinci sırada yer alıyor.

MAÇ HANGİ KANAL'DA ?

A Milliler ve Fransa arasında oynanan 7 mücadelede 1 beraberlik 5 mağlubiyet ve geçtiğimiz haziran ayında aldığı 2-0'lık skor ile 1 galibiyeti bulunuyor.

14 Ekim pazartesi günü oynanacak olan Türkiye-Fransa maçını saat 21.45'te TRT 1 ekranlarından naklen izleyebileceksiniz.