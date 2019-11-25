Süper lig şampiyonu Trabzonspor

MKE Ankaragücü'nü deplasmanda 0-3 skor ile geçen Trabzonspor'da gözler bu hafta oynanacak olan Galatasaray maçına çevrildi.

Ufukta Şampiyonluk Gözüktü

Daha önce de şampiyonluk hayelleri kuran ve çok fazla para harcayan Trabzonspor'da yapılan hatalı transfer doğrultusunda bir türlü başarı gelmemişti. Bu Sene işler rayına oturuyor gibi, henüz erken olmasına rağmen otariteler tarafından takdire şayan oynanan futbol Trabzon Kentinde herkesi şampiyonluğa kilitledi.

Artık her ne olursa olsun şampiyonluktan başka bir şey düşünmeyen Ünal Karaman ve oyuncuları 3 büyüklerin bu kadar kötü olduğu bir sezonda şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor. Galatasarayın çöküşü Fenerbahçe'nin inişli çıkışlı sergilediği futbol Beşiktaş'ın daha tam olmasa da toparlama sürecine girmesi hazır bir Trabzon olarak Şampiyonluk düşüncesine sokuyor.

Transferlerde alınan isabetli yabancı oyuncular ve eldeki kaliteli yerli oyuncu kadrosu ile takım olma yönünde çok ilerleme kaydeden Ünal karaman'ın oyuncuları Şampiyonluk yolunda olduklarının farkında, taraftar yönetim herkes inanıyor başarının bü sene geleceğine kesin olarak bakıyor. Trabzonsporlu yazarlar ise uzun süredir ilk defa bu sene takımlarının süperlig in en büyük şampiyonluk favorisi olarak görüyor.

Ve bu hafta kendi sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak Bordo Mavili ekip bu maçta hiç olmadığı kadar galibiyet istiyor, tüm kent bu hafta sonu oynanacak derbi maçına kilitlendi.