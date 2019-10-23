Real Madrid Galatasarayı tek golle yıktı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında konuk ettiği İspanya'nın Real Madrid takımına 1-0 yenilerek, A Grubu'nda son sıraya geriledi.

İlk hafta maçında deplasmanda Club Brugge ile 0-0 berabere kalan, ikinci haftada sahasında Paris Saint Germain'e (PSG) 1-0 mağlup olan Galatasaray, üçüncü hafta müsabakasında Real Madrid'i Türk Telekom Stadı'nda konuk etti.

Mücadelenin başında Florin Andone ile girdiği pozisyonlardan yararlanamayan sarı-kırmızılı takım, 18. dakikada Toni Kross'un golüyle 1-0 geriye düştü. İlk yarıyı bu skorla geride kapatan Galatasaray, ikinci devrede üretken bir görüntü çizemedi. Rakibinin ataklarında kaleci Fernando Muslera kalesinde gole izin vermeyince maç 1-0 Real Madrid'in üstünlüğüyle sona erdi.

Bu sonuçla Galatasaray 1 puanda kalırken, Real Madrid puanını 4'e çıkardı. Haftaya averajla İspanyol temsilcisinin önünde 3. sırada giren sarı-kırmızılılar, son sıraya geriledi.

Gruptaki diğer maçta PSG deplasmanda Club Brugge'ü 5-0 gibi farklı bir skorla geçti. Lider olan Fransız ekibi 9 puana yükselirken, Belçika temsilcisi 2 puanda kaldı.

Avrupa kupalarında galibiyete hasret

Galatasaray'ın Avrupa kupalarındaki galibiyet hasreti 10 maça çıktı.

Avrupa kupalarındaki son galibiyetini geçen sezon Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımına karşı sahasında 3-0'lık skorla alan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında çıktığı 10 müsabakada galibiyet elde edemedi.

Galatasaray, söz konusu süreçte UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 2 maç yaptı. Bu mücadelelerde 3 beraberlik alan Galatasaray, 7 kez de rakiplerinin kazanmasını engelleyemedi.

Sarı-kırmızılılar bu sezon golle tanışamadı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon oynadığı 3. maçında da gol sevinci yaşayamadı.

Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Club Brugge ile 0-0 berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, ikinci haftada PSG'ye, üçüncü haftada da Real Madrid'e 1-0 yenildi.

Taraftarlardan Belhanda'ya tepki

Galatasaraylı taraftarlar, Faslı orta saha oyuncusu Younes Belhanda'ya tepki gösterdi.

Mücadelede etkisiz bir performans sergileyen Belhanda, 66. dakikada yerini Ömer Bayram'a bıraktı. Değişiklik sırasında taraftarlar 29 yaşındaki futbolcuyu ıslıkladı.

Oyundan çıkarken taraftarların protestosuyla karşılaşan Belhanda, tribüne dönerek hareketler yaptı. Bu sırada Galatasaray teknik heyeti, futbolcularını alkışlayarak tribüne ıslıklamamaları yönünde uyarıda bulundu.

Younes Belhanda, oyundan çıkmasının ardından doğrudan soyunma odasına gitti.

Sarı-kırmızılı ekipte 77. dakikada yerini Emre Mor'a bırakan Jean Michael Seri'ye de bazı taraftarlar tepki gösterirken tribünün büyük bölümü Fildişi Sahilli futbolcuyu alkışladı.

Terim, Şampiyonlar Ligi'ndeki 50. maçında üzüldü

Teknik direktörü Fatih Terim, Galatasaray'ın başında çıktığı 50. UEFA Şampiyonlar Ligi müsabakasından mağlup ayrıldı.

Sarı-kırmızılı takımla 75. Avrupa kupası maçına çıkan tecrübeli teknik adam, Şampiyonlar Ligi'nde ise 50. kez bu heyecanı yaşadı.

Galatasaray, Terim idaresinde 49 Şampiyonlar Ligi mücadelesinde 14 kez kazanırken, 10 kez berabere kalıp, 25 kez yenilmişti. Real Madrid karşılaşması Fatih Terimli Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki 26. mağlubiyeti oldu.

Real Madrid'in boşu yok

Real Madrid, Galatasaray ile yaptığı tüm maçlarda gol buldu.

Sarı-kırmızılı ekip ile daha önce 7 kez karşı karşıya gelen eflatun-beyazlı takım, bu maçların altısında en az 2, birinde ise 1 kez Galatasaray ağlarını havalandırdı.

Galatasaray ile 8. maçına çıkan İspanyol takımı, bu müsabaka da 1 kez ağları sarstı.

Madrid ekibi, sarı-kırmızılılarla oynadığı maçlarda toplamda 22 kez gol sevinci yaşadı.

"Courtois bizi yenilmekten kurtardı"

Real Madrid'in teknik direktörü Zinedine Zidane, kalecileri Thibaut Courtois'nın kendilerini yenilgiden kurtardığını söyledi.

Türk Telekom Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında karşılaşmaya ilişkin açıklamalarda bulunan Zidane, Galatasaray'ın ilk dakikalarda gol pozisyonları ürettiğini belirterek, "Rakip çok ciddi 2 gol pozisyonuna girdi. Courtois iyi oynadı ve çok iyi kurtarışlar yaptı. Keşke ikinci, üçüncü golü bulabilseydik. 90 dakika bunun için uğraştık ama olmadı." diye konuştu.

Galatasaray müsabakası öncesinde koltuğunun tehlikede olduğunun söylenmesi üzerine Zidane, "Ben buradayım ve görevimin başındayım. Takımım da bugün çok iyi iş çıkardı. Herkesi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Thibaut Courtois'nın Florin Andone'nin girdiği pozisyonlara izin vermediğini aktaran 47 yaşındaki teknik adam, "Courtois'nın ilk yarıda kurtardığı pozisyonlar vardı. Bizi yenilmekten kurtardı. İkinci yarıda çok ciddi pozisyonlar bulduk ama farkı açamadık. Bu kolay değildi. Sonuçta çok ciddi bir rakibe karşı oynuyorsunuz." şeklinde görüş belirtti.

Zidane, maçta iyi oynamadıkları yönündeki eleştiri üzerine, "Size katılmıyorum. Çok iyi oynadığımızı düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Ne kadar pozisyon varsa girdik ama sonuçlandırmada başarılı olamadık"

Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, güçlü rakiplerine karşı pozisyona girdiklerini ancak bunları değerlendiremedikleri için mağlup olduklarını söyledi.

Türk Telekom Stadı'nda yapılan maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan tecrübeli teknik adam, müsabakanın ilk dakikalarında Florin Andone ile değerlendiremedikleri pozisyonları hatırlattı.

Maçta öne geçmeleri durumunda farklı bir oyun oynanacağını aktaran Terim, "Özellikle Real Madrid gibi büyük takımlarla oynarken yakaladığınız pozisyonları kullanacaksınız ve atacaksınız. Şampiyonlar Ligi'nde 1-1,5 dakika içinde Real Madrid'e karşı 3 pozisyona giren bir takım var mı bilmiyorum. Bunlardan bir tanesini atacaksınız. Bakalım biz 1-0 öndeyken oyun nasıl oynanacak. Mağlup duruma düştüğünüzde başka bir oyun oynandığı gibi Galatasaray öne geçtiğinde de başka bir oyun oynanacak. Onun için önemliydi. Girilebilecek ne kadar pozisyon varsa girdik." diye konuştu.

Real Madrid'in geçiş hücumlarıyla ilgili çalıştıklarını dile getiren Fatih Terim, "Arkadaşlarımızı bu konuda çok uyardık. Akan oyunda attığı gollerin yüzde 40'ını geçiş hücumlarından bulduklarını söylemiştim. Onun için özellikle ikinci bölgede top kaybetmek istemedik. Buna rağmen golü aynı şekilde yedik. Kalemizdeki kontratakları ve yaşadığımız tehlikeleri bu yüzden yaşadık. Real Madrid'e karşı girilebilecek ne kadar pozisyon varsa girdik ama sonuçlandırmada başarılı olamadık. Dolayısıyla kaybettik. Kazanmak için Real Madrid ve PSG gibi takımlara golünüzü atmak zorundasınız. Golün verdiği moral, güven ve skor avantajıyla daha fazla reaksiyon gösterebilirsiniz. Tam tersi golü erken yerseniz sıkıntı oluyor. Bugün de onu yaşadık." ifadelerini kullandı.

Takımının müsabakada çok fazla geri pas yaptığı yönündeki bir eleştiri üzerine Terim, "Geri pas oyunun bir şeklidir. Az kullanılmasından yanayız ama o an yorulmuş olabilirler, boş adam görmüş olmayabilirler. Talimatımız mümkünse dikine ve ileri doğru oynamak ama zaman zaman bu oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Alışık olmadığımız şeyler yaşıyoruz"

Fatih Terim, taraftarların sarı-kırmızılı futbolculara tepki gösterip ıslıklamasına alışkın olmadıklarını ve böyle bir durumu beklemediklerini söyledi.

Taraftarın ıslıkladığı Younes Belhanda'nın performansının etkilendiğini aktaran tecrübeli teknik adam, "Alışmadığımız, beklemediğimiz veya alışık olmadığımız şeyler yaşıyoruz. Zaman zaman ufak tefek reaksiyonlar olabilir. Futboldur bu. Çok akil dediğimiz insanlar bile bazen aşırı tepki verebiliyor. Bunlarda hiçbir sıkıntı yok." şeklinde görüş belirtti.

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, futbolcularının performansını dikkatle izlediklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Takımdaki tüm futbolcuların performansını çok dikkatle izlediğimiz ve gereğini yaptığımız bir gerçektir. Herkesin performansına göre gereğini yaparız. Oyun oynanırken, hele hele ihtiyacımız varken, bir de Galatasaray'ın evindeyken beklediğim bir şey değil. Olmamasını dilerdim. Çok üzüldüm. İstedikleri kadar tepki göstersinler çıkarmazdım ama baktım ki Belhanda artık kafasını takmaya başladı, faydalı olması mümkün değil. Ayağına geldiğinde aşırı tepki olduğuna göre maçı bıraktık bununla uğraşıyoruz. Taraftarımız böyle bir şey yapmaz. Seyirciler yapabilir. Bize böyle seyirciler değil taraftar lazım. Hiç hoşlanmadığım bir şey. Galatasaraylılar akıllı insanlardır. Özellikle Galatasaraylı oyuncularla ilgili yapılan bazı spekülasyonları stada taşımasınlar. Yapanlar zaten Galatasaraylı değil. Özellikle sosyal medya için söylüyorum. Bu kurulmuş tuzağa düşmesinler."

Zor şartlarda takım kurduklarını belirten Terim, "Böyle olursa başka oyuncularımızın da sakınması, kırılması, üzülmesi lehimize olmaz. Bu hiç olmuş bir şey değildir. Taraftarımıza en çok ihtiyacımızın olduğu dönem, mağlup olduğumuz dönem. Allah rızası için Real Madrid ile oynuyoruz. Mecburi transferler yapmış, ceza yemiş, mevcutların en iyisini almaya çalışan bir Galatasaray'dan bahsediyoruz. Bunun yanında bir de milyarlık takımlarla yarışıyoruz. Ufak tefek reaksiyonları ben de dahil hak edebiliriz ama kimse küfürü, hakareti, ıslığı Ali Sami Yen Stadı'nda hak etmez. Bu sahte hesaplara, kurguların yapıldığı hesaplara taraftarımızın gelmemesi lazım. Hiç hoş durmuyor. Benim için büyük bir sürpriz. Hiç alışkın değilim. Bir problem olacak gibi de gözüküyor. İnşallah kısa sürede çözeriz." şeklinde konuştu.

Fiziksel yetersizlik açıklaması

Fatih Terim, sezon başı takıma geç katılan futbolcular nedeniyle iyi kamp yapamadıklarını, fiziksel yetersizliğin bundan kaynaklandığını söyledi.

Yaşadıkları dezavantajları dile getiren Terim, şunları kaydetti:

"Andone, Nzonzi, Seri, Muslera, Nagatomo, Belhanda, Feghouli bizimle sezon başı kampı geçirmedi. Bir takımın sezon başı çalışması, bir apartmana temel atmak gibidir. Temel iyi olursa yukarı istediğin kadar kat çıkarsın. Falcao dahil diğer tüm oyuncuların transferi, Denizlispor maçının 2-3 gün öncesinde oldu. Bu arada da Lemina 4-5 aydır oynamıyor. Seri uzun zamandır zaten bizimle değil. Nzonzi transferi bekliyor. Bir de yaşlarımız belirli seviyedeyse, bütün dezavantajları bir potada eritmek zorundayız. UEFA size 'katılmayın' diye ceza verse bundan daha iyi. Paramız olmadığı için bonservissiz oyuncu arıyoruz. Gençlerle ve 3-5 oyuncuyla Avusturya'da kamp yaptık. Belirli bir zaman isteyecek. Aldığımız oyuncuların bir kısmı da uzun zaman oynamamış. Yapacak başka bir şeyimiz yok. Zaten buraya 18 kişilik kadro soyunuyor ama bize 21 oyuncu hakkı verilmiş."

Fiziksel olarak zamana ihtiyaçlarının olduğunu dile getiren Terim, "Santrforumuz ligin ilk maçının haftasında transfer edildi. Başkanımız, yöneticilerimiz her şey için uğraştılar. Sıfır kovalamak zorundayız. Birkaç oyuncuyu da zaten alamadık. Dolayısıyla fiziğimiz için daha zaman var. Fiziği hazır olan oyuncuların da seviye farkı olabilir." açıklamasında bulundu.

Kadroda kiralık oyuncuların çok olduğunu hatırlatan Terim, "Biz seneye de yeni bir takım kurmak zorundayız. Bunların hepsini göndereceğiz, eğer bir oyuncu satmazsak tekrar yeni sıfırlar arayacağız. Hiçbirimizin işi kolay değil. Sesimiz çıkmıyor, bahane üretmiyoruz, sebep göstermiyoruz ama soruya da cevap vermeden yapamıyoruz. Üç kupada devam eden Galatasaray'ın her oyuncuya ihtiyacı olduğunu unutmamamız lazım." diyerek sözlerini tamamladı.

"Çok üzgünüz"

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, sarı-kırmızılı futbol takımının UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. hafta maçında İspanya temsilcisi Real Madrid'e 1-0 yenilmesine ilişkin, "Çok gol pozisyonuna girdik. Maalesef değerlendiremedik. Çok üzgünüz." dedi.

Türk Telekom Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Albayrak, güçlü bir takımla karşılaştıklarını belirterek, "Çok iyi hazırlanmıştık. Çok gol pozisyonuna girdik. Maalesef değerlendiremedik. Son dakikada yakaladığımız pozisyonu gole çevirseydik maç en azından berabere biterdi. Çok üzgünüz. Bir puandayız. Henüz her şey bitmedi." ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılı futbol takımının Süper Lig'de ve Şampiyonlar Ligi'nde iyi sonuçlar alacağına inandığını vurgulayan Abdurrahim Albayrak, "Biz bir olursak Galatasaray'ın ulaşamayacağı hiçbir hedef yoktur. Bundan sonra çok daha iyi olacağız. Sakat futbolcularımız iyileşecek. Allah'ın izni ile en güzel günler yakında." diye konuştu.

Galatasaray taraftarının oyundan çıkarken Faslı oyuncu Younes Belhanda'ya tepki göstermesiyle ilgili de görüşlerini aktaran Albayrak, şunları kaydetti:

"Soyunma odasına gittim, Belhanda'yı tekrar dışarı getirdim. Çok üzgündü. Belhanda, çok değerli bir futbolcumuz. İki sene üst üste elde ettiğimiz şampiyonluğumuzda herkes gibi Belhanda'nın da çok büyük katkısı vardır. Kendisi bir sakatlık geçirdi. Sakatlıktan yeni çıktı. Çenesi kırıldı, öyle oynuyor. Çok büyük fedakarlık da gösteriyor. Bizim için hepsi değerli. Taraftarlardan özellikle ricam; lütfen sakin olalım, dolduruşa gelmeyelim. Futbolcularımızın hepsi bizim için değerli."

Abdurrahim Albayrak, son olarak sarı-kırmızılı takımın büyük beklentilerle transfer ettiği fakat sakatlığı nedeniyle bir süredir forma giyemeyen Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao ile ilgili bir soruya, şu şekilde cevap verdi:

"Falcao ile ilgili hiçbir problem olamaz. Sakatlığı var. Kısa bir sürede bu sakatlığı atlatacak. Beşiktaş maçına yetişip yetişmeyeceğine hocamız karar verir. Sonraki maçlarda sahada olacak. Hem hocamız hem de biz Falcao'dan ve bütün futbolcularımızdan çok memnunuz. Hiçbir sorun yok."

Maç Özeti

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. hafta maçında Galatasaray, sahasında İspanya temsilcisi Real Madrid'e 1-0 mağlup oldu.

10. dakikada Galatasaray tehlikeli geldi. Belhanda'nın ara pasıyla savunmanın arkasına sarkan Andone, kaleci Courtois ile karşı karşıya kaldı. Rumen oyuncunun ceza sahası içi sağ çaprazından şutunda Belçikalı file bekçisi, sağına gelen topu uzanarak ceza sahası dışına gönderdi.

11. dakikada Seri'nin Real Madrid yarı alanının ortalarında sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta, savunma arkasına sarkan Andone bekletmeden şutunu çekti. Kaleci Courtois, meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

14. dakikada hızlı gelişen Real Madrid atağında Benzema'nın pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Rodrygo vuruşunu yaptı ancak kaleci Muslera meşin yuvarlağı kontrol etti.

18. dakikada Real Madrid öne geçti. Seri'nin geri pasında Donk'tan önce araya giren Hazard, sol kanattan ceza sahasına sokuldu. Benzema ile verkaç yapan Belçikalı oyuncu, ceza sahası içi sol çaprazda yeniden topla buluştu. Bu oyuncunun yerden ortasında penaltı noktası üzerinde Kroos'un müsait durumda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

28. dakikada ceza sahası içinde Luyindama'dan sıyrılan Hazard'ın sol çaprazdan yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.

38. dakikada Babel'in sol kanattan ortasında Belhanda'nın ceza sahası içinde bekletmeden yaptığı vuruşta, kaleci Courtois iki hamlede topu kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısını Real Madrid 1-0 önde bitirdi.

İkinci yarı

3. dakikada Kroos'un orta sahadan pasında savunmanın arkasına sarkan Benzema, ceza sahasına girdikten sonra şutunu çekti ancak kaleci Muslera topu kornere çeldi.

65. dakikada Real Madrid ikinci gole çok yaklaştı. Benzema, pasını ceza sahasına sokulan Hazard'a verdi. Belçikalı oyuncunun kaleci Muslera'yı geçtikten sonra boş kaleye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direkten döndü. Ardından pozisyonu takip eden Marcelo'nun sol çaprazdan şutunda, top Muslera'da kaldı.

75. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda Marcelo'nun pasında Benzema'nın bekletmeden yaptığı vuruşta, kaleci Muslera sağına gelen topu yatarak kontrol etti.

84. dakikada Ömer Bayram'ın sağ kanattan ortasında Nzonzi ön direkte kafa vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

Karşılaşma Real Madrid'in 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.