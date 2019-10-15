Liderlik bize çok yakıştı

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu maçında Fransa ile 1-1 berabere kalan A Milli Takım'da teknik direktör Şenol Güneş, grup lideri olmaktan dolayı mutluluk duyduklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından Stade de France'ta düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Şenol Güneş, Fransa'ya karşı deplasmandan bir puanla dönmenin sevindirici olduğunu belirterek, "Bizden güçlü bir rakiple oynadık. Bizden daha iyi oynadılar. Birçok pozisyon buldular. Oyunu taşımaya çalıştık. Biraz ezilerek de olsa sonunda gülerek ayrıldığımız bir maç oldu. Bütün oyunculara emeklerinden ve taraftarlara desteklerinden dolayı teşekkür ederim. Fransa gibi güçlü bir takımla iki kez oynayıp 4 puan almak ve lider olmak bizi mutlu etti." ifadelerini kullandı.

Gelecek ay İzlanda ile oynanacak maçın önemini vurgulayan tecrübeli teknik direktör, "İzlanda'ya karşı kazandığımızda önemli bir iş yapmış olacağız. Fransa maçına final demiştik ama asıl final, İzlanda maçı olacak. Şu an bir avantajımız var, garantimiz yok. Arkamızda Fransa gibi güçlü bir rakip var. İzlanda ile en azından berabere kalmamız gerek ama kazandığımızda da birinciliğimiz devam edecek." şeklinde konuştu.

Barış Pınarı Harekatı ile ilgili gelen bir soru üzerine Şenol Güneş, "Çocuklarımızın ülkemizde kalmasını istiyoruz. Böyle durumlarda futbolcu sahada elini kalbine götürür ya da bir işaret yapar. Burada kötü niyet aramamak gerek. Askerlerimizi birini öldürsün diye göndermiyoruz, bunu istemiyoruz. Bize karşı yapılan saldırı sonucunda biz oradayız. Bunları, Trump veya Macron'a sormanız gerek. Dünyayı onlar yönetiyor, ben takımı zor yönetiyorum." yorumunu yaptı.

Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Deschamps

Fransa Milli Takımı'nın teknik direktörü Didier Deschamps, sonuçtan dolayı hayal kırıklığı yaşadığını söyledi.

Deschamps, mücadelede birçok fırsat yakaladıklarını vurgulayarak, "Sonuçtan dolayı biraz hayal kırıklığı yaşadık. İstediğimiz sonucu alamadık. Kazanmak için bazı şeyleri yapamadık. Daha etkili olabilirdik. Bazen duran toplarda kalemizde tehlike yaşadık. Yeterince fırsat yakaladık ama gol pozisyonlarımızda Türkiye'nin kalecisi çok başarılıydı." ifadesini kullandı.

Grupta kalan iki maçta gerekeni yaparak EURO 2020 bileti almak istediklerini belirten tecrübeli teknik direktör, "Bazen böyle maçlar olabiliyor. Farkı açmayı başaramadık. İlk yarıda çok defansif oynadılar. Hakan Çalhanoğlu'nun girmesiyle daha atağa yönelik performans sergilediler. Türkiye'deki gibi dengesiz bir oyun olmadı. Dengeli bir maçtı. Galibiyeti yakalamak için elimizden geleni yaptık. Çeşitli gol pozisyonları bulduk ama yeterli olmadı. Grubun tepesinde aynı puanla beraberiz. Hedefimiz Moldova maçında gerekeni yapmak." şeklinde konuştu.

Türk taraftarların maç boyunca tutkulu bir şekilde takımlarını desteklediğinin altını çizen Deschamps, "Maçta birçok Türk taraftar vardı. Bunu bekliyorduk. Onları maç boyunca duyduk. Takımlarına çok etkili destek veriyorlar. Takımlarını ateşlediklerini düşünüyorum. Maç boyunca tribünlerde herhangi bir kavga veya sorun olmadı. Futbolun dışına çıkan bir olay gerçekleşmemesi sevindirici." değerlendirmesinde bulundu.