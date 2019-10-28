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Kick Boks Milli Takım Antrenörü Hasan Karlı geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti
Kick Boks Milli Takım Antrenörü Hasan Karlı Aydın'ın Germencik ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayata gözlerini yumdu.
SPOR 28.10.2019, 11:45 28.10.2019, 14:16
Kick Boks Milli Takım Antrenörü Hasan Karlı Aydın'ın Germencik ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayata gözlerini yumdu.
Yanındaki sporcu Merve Sağlam ise yaralandı.
Karlı'nın sürdüğü 48 ABA 465 plakalı araç, İzmir-Aydın otoyolu Germencik gişelerinin oralarda bariyerlere çarptı.
Polis geldikten sonra, jandarma ve sağlık ekipleride olay yerine sevk edildi.
112 Acil servis ekiplerince Aydın Atatürk Devlet hastanesine kaldırıldı.
Hasan Karlı bütün müdahalere rağmen yaşamını yitirdi.