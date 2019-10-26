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Kayserispor , Malatya'ya gidiyor

Yeni Malatya spor, Süper Lig'in 9. haftasında yarın Kayserispor'u ağırlayacak.

SPOR 26.10.2019, 16:02
Kayserispor , Malatya'ya gidiyor

Malatyaspor, Süper Lig'in 9. haftasında yarın  Kayserispor'u ağırlayacak. 

Malatya Stadı'nda saat 14.00'te oynanacak maçı, hakem ZORBAY KÜÇÜK yönetecek.

Geride kalan 8 maçta, 4 galibiyet, 1 beraberlik, 3 yenilgiyle 13 puan toplayan sarı-siyahlılar, Kayserispor karşısında kazanarak yükselişini sürdürmenin hesabını yapıyor.

Yeni Malatya ekibinde, Tunus Milli Takımı kampında sakatlanan ve kaburgasında kırık tespit edilen Ghaylen Chaaleli, Kayserispor maçında forma giyemeyecek.

#Kayserispor #Malatya
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