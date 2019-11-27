Galatasaray Yedek kulübesi karıştı
Galatasaray Club Brugge maçı sonlara doğru gelen beraberlik golü sonrası karıştı
Galatasaray iyi başladığı maçı bitime saniyeler kala yıkıldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta maçında Belçika'nın Club Brugge ekibiyle 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılı takım, UEFA Avrupa Ligi'ne kalma şansını zora soktu.
Beraberlik golü atan diatta maça beraberliği getirdi 90+2 de gelen gol sonrası Brugge oyuncularının aşırı sevinçleri
ortalığı gerdi ve olaylar başladı .
Müsabakanın hakemi Ivan Kruzliak, Club Brugge'ün golünden sonra abartılı sevinçleri nedeniyle 90+3. dakikada Diatta ve Mata'yı ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan ihraç etti.
Kruzliak, Galatasaray Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş ve Club Brugge Teknik Direktörü Philippe Clement'e de sarı kart gösterdi.
Öte yandan karşılaşmayı 34 bin 225 biletli seyircinin takip ettiği açıklandı.
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