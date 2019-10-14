Fenerbahçe'de ozan tufan şoku !

Crystal palace uzun zamandır istediği ozan tufan için pes etmiyor. Bedelsiz olarak renklerine bağlamak istiyor.

Sezona çok iyi başlayan milli futbolcu ozan tufan hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.

CRYSTAL PALACE PES ETMİYOR

Crystaş palace 24 yaşındaki orta saha oyuncusunu renklerine bağlamaya çalışıyor.

OZAN KIRGIN

Ozan tufan kadro dışı kaldığı zaman kimse beni arayıp sormadı ben kendim çalışarak düzelttim herşeyi diye açıklamada bulunmuştu.

Ara transfer döneminde ya da sezon sonunda crystal palace takımına transfer olacağı iddia ediliyor.