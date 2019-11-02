Fenerbahçe, 1959 öncesi kupaları sayıyor

Fenerbahçe spor kulübü 1959 öncesi şampiyonluklarını hesaba katarak resmi internet sitesinde 28 şampiyonluklarının olduğunu açıkladı.

Fenerbahçe spor kulübü , Türkiye'deki şampiyonlukları ile ilgili bir girişim başlattı. Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden yapılan hamlede "Futbolda 28 Türkiye Şampiyonluğumuz' başlığı ile yeni bir bölüm açıldı.

Fenerbahçe spor kulubü ile Türkiye Futbol Federasyonu arasında tartışmalara neden şampiyonluk sayılarıyla ilgili sarı-lacivertli kulüpten yeni bir açıklama geldi. Resmi sitesinde ‘Futbolda 28 Türkiye Şampiyonluğumuz’ başlığı altında bir bölüm ayıran kulüp, şampiyonluk sayılarının neden 1923 yılından itibaren sayılmadığını sorgulandı.

Fenerbahçe'nin 1924'den bugüne kada ki şampiyonlukları şöyle:

Fenerbahçe 28 (Türkiye Futbol Birinciliği - 1933, 1935, 1944),(Milli Küme - 1937, 1940, 1943, 1945, 1946, 1950),(Süper Lig - 1959, 1961, 1964, 1965, 1968, 1970, 1974, 1975, 1978, 1983, 1985, 1989, 1996, 2001, 2004, 2005, 2007, 2011, 2014)