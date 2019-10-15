Enver Cenk Şahin'e Medipol Başakşehir sahip çıktı

Barış Pınarı Harekatı'na destek verdiği paylaşımdan sonra, Almanya İkinci Futbol Ligi takımlarından St. Pauli'de kadro dışı bırakılan Enver Cenk Şahin'e eski kulübü Medipol Başakşehir sahip çıktı.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Enver Cenk Şahin ile kulüpte bir araya gelirken, kulübün sosyal medya hesabından Gümüşdağ ve futbolcunun açıklamaları yayımlandı.

