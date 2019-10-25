Derbi'nin önemli etkenleri kaleciler

Süper Lig'in 9.haftasında karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş ve Galatasaray derbisinin sonucunu etkileyecek isimler.

Kaleciler Fernando muslera ve lorius karius önemli rol alacak bu iki ismin performansları takımlarının galibiyetini belirleyecek.

DERBİ HANGİ GÜN ?

Büyük derbi 27 Ekim pazar günü Vodofone park stadyumunda oynanacak.

Fernando muslera ve karius bu sezona kötü başlayan takımlarının galibiyet alması için ellerinden gelenleri yapacak.

FERNANDO MUSLERA

Uruguaylı kaleci sarı-kırmızılı forma 41.derbi maçında beşiktaşa karşı mücadele edecek.

Muslera 2010-2011 sezonunda bu yana Fenerbahçe ve Beşiktaşla karşılaştığı 41 maçta 16 galibiyet 14 beraberlik ve 10 yenilgi yüzü gördü.

KARİUS BEKLENTİLERİN ALTINDA

Siyah beyazlı takımın geçen sene Liverpool'dan kiraladığı Alman kaleci Karius geldiğinden beri hep beklentilerin altında kaldı.

Bu sezon çıktığı 7 Lig mücadelesinde 9 gole engel olamadı.

Karius geçen senede 39 lig maçında 30 gol yedi