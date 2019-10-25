Derbi maçın bilet fiyatları belirlendi
Pazar günkü oynanacak olan derbi bilet fiyatları belli oldu biletler satışa sunuldu
SPOR 25.10.2019, 12:08 25.10.2019, 12:19
Sadece passolig kart sahiplerinin alabileceği bilet fiyatları ise şöyle belirlendi.
1. Kategori: 495 lira
2. Kategori: 440 lira
3. Kategori: 385 lira
4. Kategori: 360 lira
5. Kategori: 330 lira
6. Kategori: 305 lira
7. Kategori: 175 lira
8. Kategori: 150 lira
VIP: 900 lira
1903 Tribünü A-E Blok: 900 lira
1903 Tribünü B-D Blok: 1000 lira
1903 Tribünü C Blok: 1100 lira