Bungee Jumping İp Kesme Heyecanı ile Atlama
Heyecan, korku ve eğlencenin bir arada yaşandığı, İp ile atlama sporu görülmeye değer.
SPOR 02.12.2019, 16:31 02.12.2019, 16:49
Bungee Jumping kişilerin yüksek bir yerden aşağıya atladıkları ve esnek bir halatla yukarıya çekildikleri, heyecan verici bir etkinliktir. Tam adrenalin tutkunlarına göre olan bu etkinlik eğlence için yapılır. Adrenalin tutkunlarının en sevdiği sporlardan biri olan Bungee Jumping sevgisi Avustralya ve Yeni Zelanda da turizme katkıda bulunuyor.
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|P
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|13
|25
|3. Trabzonspor
|13
|23
|4. Alanyaspor
|13
|22
|5. Fenerbahçe
|13
|22
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|12
|21
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|13
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|13
|20
|9. Denizlispor
|13
|17
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|17
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|O
|P
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|13
|24
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|13
|23
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|13
|22
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|13
|22
|6. Keçiörengücü
|13
|21
|7. Menemen Belediyespor
|13
|21
|8. Fatih Karagümrük
|13
|19
|9. Balıkesirspor
|12
|18
|10. Altay
|13
|16
|11. Giresunspor
|13
|16
|12. İstanbulspor
|13
|15
|13. Adana Demirspor
|13
|15
|14. Boluspor
|13
|11
|15. Osmanlıspor
|13
|10
|16. Altınordu
|13
|10
|17. Adanaspor
|13
|9
|18. Eskişehirspor
|13
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|14
|40
|2. Leicester City
|14
|32
|3. Man City
|14
|29
|4. Chelsea
|14
|26
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|14
|20
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|14
|20
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|14
|19
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|14
|19
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|14
|18
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|14
|18
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|14
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|14
|16
|13. West Ham
|14
|16
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|14
|16
|15. Aston Villa
|14
|15
|16. Brighton
|14
|15
|17. Everton
|14
|14
|18. Southampton
|14
|12
|19. Norwich City
|14
|11
|20. Watford
|14
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|14
|31
|2. Real Madrid
|14
|31
|3. Sevilla
|15
|30
|4. Real Sociedad
|15
|26
|5. Athletic Bilbao
|15
|26
|6. Atletico Madrid
|15
|25
|7. Getafe
|15
|24
|8. Valencia
|15
|23
|9. Osasuna
|15
|22
|10. Granada
|15
|21
|11. Levante
|15
|20
|12. Real Betis
|15
|19
|13. Villarreal
|15
|18
|14. Deportivo Alaves
|15
|18
|15. Real Valladolid
|15
|18
|16. Eibar
|15
|15
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|15
|14
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|15
|13
|19. Espanyol
|15
|9
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|15
|6