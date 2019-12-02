Bungee Jumping İp Kesme Heyecanı ile Atlama

Bungee Jumping kişilerin yüksek bir yerden aşağıya atladıkları ve esnek bir halatla yukarıya çekildikleri, heyecan verici bir etkinliktir. Tam adrenalin tutkunlarına göre olan bu etkinlik eğlence için yapılır. Adrenalin tutkunlarının en sevdiği sporlardan biri olan Bungee Jumping sevgisi Avustralya ve Yeni Zelanda da turizme katkıda bulunuyor.