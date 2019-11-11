Beşiktaş yükselişe devam ediyor

Süper Lig'in 11.haftasında Beşiktaş Denizlispor'u 1-0 mağlup etti.

N'Koudou 70.dakikada rakibini çalımladıktan sonra topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0'lık skorla öne geçirdi.

Siyah beyazlı ekip son haftalarda ki çıkışını sürdürdü. Beşiktaş evinde 17 maçlık yenilmezlik serisine de devam etti.

ARADAKİ FARK

Siyah beyazlılar, lider Sivasspor ile arasında ki puan farkını 3'e indirdi.