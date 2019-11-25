Beşiktaş'ta Şampiyonluk hesapları başladı

Kötü gün böyle ise iyi günde Beşiktaş'ı kimse durduramaz.

Beşiktaş bu hafta sonu deplasmanda oynadığı Konya spor maçından galip ayrılırken dönüş yolunda yönetim ve futbolcular şampiyonluk hesabı yapmaya başladı.

Lige kötü başlangıç yapan Abdullah avcı yönetimindeki beşiktaş Başkanlık seçiminin ardından adeta kendine geldi.

Ligde ard ard'a gelen kötü sonuçlar ve kötü futbol sayesinde seyirci tarafından protestolara maruz kalan Abdullah Avcı ve Eski başkan Fikret orman çeşitli arayışlar sonunda başarısız geçen haftalar ardında ,

klübü seçime götüren tabloda kazanan Beşiktaş oldu.

Rüzgar beşiktaştan yana

Yapılan seçim sonrası seçimi kaybeden Fikret Orman ve Ekibi yerini Eski Yöneticisi ve Arkadaşları Sn.Ahmet Nur Çebi ve Ekibine devretti .

Gelen başarı hikayesi

İlk haftalarda alınan kötü sonuçlar artık geride kaldı.

Abdulah avcı yöetimindeki takım kendine geldi ilk yarıda son 5 maçını'da istanbulda oynanacak olması Taraftarları heyecanlandırdı.

Devre arası yapılacak Transferler ile takımı şampiyonluğa götürecek olan hamleler gelicek.