Beşiktaş bu sefer kazanmak istiyor
Yarın akşam UEFA Avrupa liginde 221. maçına çıkacak olan Beşiktaş galibiyetle ayrılmak istiyor
SPOR 27.11.2019, 16:48
UEFA Avrupa liginde yarın akşam 221. maçına çıkacak olan Abdulah avcı yönetiminde'ki Beşiktaşlı Ftbolcular galibiyet dışında bir şey düşünmüyor.
Ligde ve avrupada kötü başlangıçlar yapan Beşiktaş ligi toparladı sıra Avrupa'yı toparlarsa iyi olucak.
Haydi karakartal
Süper ligde kendine gelen Beşiktaş'ta gözler Uefa'ya çevrildi Yarın akşam'ki maçtan galibiyetle ayrılıp hem kendilerine hemde büyük beşiktaş taraftarlarına morel vermek istiyorlar.
UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Slovakya'nın Slovan Bratislava takımını konuk edecek siyah-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında geride kalan 220 maçta 83 galibiyet, 91 mağlubiyet aldı.
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