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Başakşehir, Trabzonspor'u konuk ediyor

Süper Lig'de hafta'nın son maçı, Başahşehir, Trabzonsporu konuk ediyor.

SPOR 28.10.2019, 15:57
Başakşehir, Trabzonspor'u konuk ediyor

Başakşehir Fatih Terim Stadında oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Hakem Ali Palabıyık maçı yönetecek.

MUHTEMEL 11'LER

Başakşehir: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mahmut, Gökhan, Visca, Crivelli, Gulbrandsen, İrfancan

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Kamil Ahmet, Sosa, Doğan, Sturridge, Nwakaeme, Sörloth

#Başakşehir #Trabzonspor #Ali palabıyık
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