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Başakşehir, Trabzonspor'u konuk ediyor
Süper Lig'de hafta'nın son maçı, Başahşehir, Trabzonsporu konuk ediyor.
SPOR 28.10.2019, 15:57
Başakşehir Fatih Terim Stadında oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
Hakem Ali Palabıyık maçı yönetecek.
MUHTEMEL 11'LER
Başakşehir: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mahmut, Gökhan, Visca, Crivelli, Gulbrandsen, İrfancan
Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Kamil Ahmet, Sosa, Doğan, Sturridge, Nwakaeme, Sörloth