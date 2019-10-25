Başakşehir sahasında Wolfsberger'i yenerek grupta iddialı konuma geçti

M.Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu 3. haftası maçlarında sahasında Avusturya ekibi Wolfsberger'i 1-0 yenerek grupta iddialı duruma geldi.

SPOR 25.10.2019, 10:12 25.10.2019, 12:11
Başakşehir sahasında Wolfsberger'i yenerek grupta iddialı konuma geçti

, UEFA Avrupa Liginde'ki Temsilcimiz Medipol Başakşehir evinde  Avusturya ekibi Wolfsberger'i 1-0 mağlup etti. 

Maçın İlk Ya

 Temsilcimizin  Wolfsberger'i ağırladığı maçın ilk yarısı, golsüz  tamamlandı.

Maçın diğer yarısında ise 

Avrupa kupalarında gruplarda ilk galibiyet Medipol Başakşehir 

 İrfan Can Kahveci, Azubuike'nin uzun pasıyla sol kanatta topla buluştu. Ceza sahası içinde rakibinden çalımla sıyrılan İrfan Can, sağ ayağıyla yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı köşeden ağlarla buluşturdu

Başakşehiri öne geçiren  golü attı

Skor daha farklı da olabilirdi robinho'nun 86 vurduğu plase az farkla dışarı çıktı.

Okan buruk Uefa avrupa ligi maçlarında ilk galibiyetini yaşadı.Gol sonrası ise asker selamı veren futbolcular seyirciyi mest etti.

#Medipol Başakşehir
Yorumlar (0)
banner3
banner4