Başakşehir sahasında Wolfsberger'i yenerek grupta iddialı konuma geçti
M.Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu 3. haftası maçlarında sahasında Avusturya ekibi Wolfsberger'i 1-0 yenerek grupta iddialı duruma geldi.
SPOR 25.10.2019, 10:12 25.10.2019, 12:11
, UEFA Avrupa Liginde'ki Temsilcimiz Medipol Başakşehir evinde Avusturya ekibi Wolfsberger'i 1-0 mağlup etti.
Maçın İlk Ya
Temsilcimizin Wolfsberger'i ağırladığı maçın ilk yarısı, golsüz tamamlandı.
Maçın diğer yarısında ise
Avrupa kupalarında gruplarda ilk galibiyet Medipol Başakşehir
İrfan Can Kahveci, Azubuike'nin uzun pasıyla sol kanatta topla buluştu. Ceza sahası içinde rakibinden çalımla sıyrılan İrfan Can, sağ ayağıyla yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı köşeden ağlarla buluşturdu
Başakşehiri öne geçiren golü attı
Skor daha farklı da olabilirdi robinho'nun 86 vurduğu plase az farkla dışarı çıktı.
Okan buruk Uefa avrupa ligi maçlarında ilk galibiyetini yaşadı.Gol sonrası ise asker selamı veren futbolcular seyirciyi mest etti.