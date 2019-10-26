Asker selamı olay oldu

Hamburg'un en büyük 3. kulübü olan ve antrenörlüğünü Berkan algan'ın yaptığı takımda asker selamı skandalı yaşandı.

Altona 93 'ün Türk oyuncusu Furkan Aydın sosyal medya'da A milli takımımızın ve Cenk Şahin'in Asker selamı verdiği fotoğraflarını paylaşınca

Almanya 7.lig Bezirksliga’daki B Takım'a gönderildi.

Furkan'ın sözleşmesi burada bir maç oynadıktan sonra tek taraflı fesh edildi.

Berkan Algan ise furkan aydın'a sözleşmesinin fesh edildiğini telefon ile bildirdi.

ASKER SELAMI OLAY OLDU

Cenk şahin'in yaptığı yaptığı Asker selamından sonra alarm'a geçen Alman futbol federasyonu

bu konuda müsamaha etmeyeceklerini kulüplerine bildirdi.

FRANSA GALİBİYETİ

Konu hakkında açıklamada bulunan Furkan:

Fransa karşısında aldığımız 1-1'lik beraberlik sonrası sevincimi yaşadım.

"O anlarda sosyal medya'da gezen A millilerimizin Asker selamı fotoğrafı vardı. Bende onu paylaştım

Başka bir fotoğraf olsaydı onu paylaşırdım." dedi.