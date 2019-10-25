25 Yılını tamamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fenerbahçe yüksek divan kuruluna katılması bekleniyor

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulunun bu ayki olağan toplantısı yarın İstanbul'da yapılacak.

Toplantı 12:30 da faruk ılgaz tesisinde yapılacak

Fenerbahçeden kulübünden yapılan açıklamaya göre, toplantıda Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılmasının beklendiği belirtilerek, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın,

kongre üyeliğinde 25 yılını tamamlayarak Yüksek Divan Kurulu üyeliğine geçişlerini gerçekleştirmek üzere toplantıya teşrif etmeleri beklenmektedir." denildi.

Cumhurbaşkanı Recp Tayyip Erdoğanın gelip gelmiyeceği merak konusu oldu .