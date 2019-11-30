2020 Avrupa kupasında Rakipler belli oldu

2020 Euro elemelerini başarılı bir şekilde bitirip grubu 2.olarak tamamlasakta gruptan çıkmaı başaran milli takımın rakipleri şöyle.

A Grubu: Türkiye, İtalya, Galler, İsviçre

Diğer gruplar ise şu şekilde

B Grubu: Danimarka, Finlandiya, Belçika, Rusya

C Grubu: Hollanda, Ukrayna, Avusturya, Uluslar Ligi play-off D veya A Grubu birincisi

D Grubu: İngiltere, Hırvatistan, Uluslar Ligi play-off C Grubu birincisi, Çekya

E Grubu: İspanya, İsveç, Polonya, Uluslar Ligi play-off B Grubu birincisi

F Grubu: Uluslar Ligi play-off A veya D Grubu birincisi, Portekiz, Fransa, Almanya

Bu katılım ile 5. Avrupa şampiyonası olucak.

İlk Maç Türkiye İtalya arasında olucak

İtalya, açılış karşılaşmasında 12 Haziran Cuma günü Kendi evinde Roma Olimpiyat Stadı'nda Türkiye'yi ağırlayacak.

Diğer iki maçımız kardeş ülke azerbaycanda olması herkesi sevindirecek nitelikte.

Türkiye, grupta ikinci maçını 17 Haziran Çarşamba günü İsviçre ve üçüncü maçını 21 Haziran Pazar günü Galler ile Bakü'de oynayacak.