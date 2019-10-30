10. haftanın hakemleri açıklandı

TFF ,MHK,ligde 10. hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı.

SPOR 30.10.2019, 16:56
10. haftanın hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 10. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

1 Kasım Cuma:

20.30 Galatasaray-Çaykur Rizespor: Abdulkadir Bitigen

2 Kasım Cumartesi:

15.00 İttifak Holding Konyaspor-Gençlerbirliği: Volkan Bayarslan

17.30 Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir: Mete Kalkavan

17.30 Trabzonspor-Göztepe: Fırat Aydınus

20.00 Antalyaspor-Beşiktaş: Cüneyt Çakır

3 Kasım Pazar:

14.00 Yukatel Denizlispor-Demir Grup Sivasspor: Zorbay Küçük

16.30 Kasımpaşa-BtcTurk Yeni Malatyaspor: Halis Özkahya

19.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Fenerbahçe: Arda Kardeşler

4 Kasım Pazartesi:

20.00 MKE Ankaragücü-Gaziantep Futbol Kulübü: Halil Umut Meler

#Süperlig #Hakem Atamaları
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