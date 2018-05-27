Spor Toto 1. Lig'e yükselen son takım Afjet Afyonspor oldu
TFF 2. Lig Play-Off final karşılaşmasında Sakaryaspor'u 2-1 yenen Afjet Afyonspor, Spor Toto 1'inci Lig'e yükseldi.
TFF 2. Lig Play-Off final maçında Afjet Afyonspor, Sakaryaspor'u 2-1 yenerek Spor Toto 1. Lig'e yükselen son takım oldu.
Stat: Mersin
Hakemler: Halil Umut Meler , Ekrem Kan , Cevdet Kömürcüoğlu
Sakaryaspor: Ercüment Kafkaslı , Serdar Ümit Deniz (Yunus Emre Yalçın dk. 75), Ramazan Çevik (Cem Ekinci dk. 78), Beykan Şimşek (Tevfik Köse dk. 81), Ferhat Yazgan , Cenk Kaplan, Karahan Yasir Subaşı, Talha Mayhoş , Mahir Sağlık , Tufan Kelleci , Burak Bekaroğlu
Teknik Direktör: Engin Korukır
Afjet Afyonspor: Bekir Demircan , Türker Toptaş , Bayram Çetin , Yasin Yener , Nazmi Candoğan , Ali Kılıç , İsmet Benli , Aykut Uluç (Emre Pehlivan dk. 90 ), Ersel Aslıyüksek , Oltan Karakullukçu (Abdulkadir Kuzey dk. 85 ), Erdi Zengin (Timuçin Aşcıgil dk. 65 )
Teknik Direktör: Sabahattin Akgül
Goller: Mahir Sağlık (dk.14) (Sakaryaspor), Türker Toptaş (dk. 31), Timuçin Aşcıgil (dk. 71) (Afjet Afyonspor)
Sarı kartlar: Karahan Yasir Subaşı, Mahir Sağlam, Cenk Kaplan (Sakaryaspor), Erdi Zengin, Yasin Yener (Afjet Ayfonspor)
Kaynak: Ajanslar