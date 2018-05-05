Spor Toto 1. Lig'de küme düşen son takım

1. Lig'de küme düşen son takım Samsunspor oldu

Spor Toto 1. Lig'in 34. ve son haftasında Ümraniyespor ile sahasında 3-3 berabere kalan Samsunspor, küme düşen son takım oldu

Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs



Hakemler: Alper Ulusoy, Volkan Ahmet Narinç, İlker Takpak

Samsunspor: Orhan Erdoğan, Samed Hakan Kılıç, Berat Boz, Ahmet Burak Solakel, Oğuz Gürbulak, Çağrı Ortakaya, Burhan Arman, Kenan Karışık (Dk. 56 Kemal İşlemek), Gökay Iravul (Dk. 87 Furkan Yıldırım), Enes İslam İlkin, Göksu Türkdoğan

Spor 05 Mayıs 2018 20:51 Trabzonspor’a Kasımpaşa’dan büyük darbeTrezeguet'i durduramayan Trabzonspor, evinde oynadığı maçta Kasımpaşa’ya 5-2 mağlup oldu

Ümraniyespor: Metin Erol (Dk. 89 Hüseyin Yılmaz), Mustafa Çakır, Bulut Kaya, Bahadır Taşdelen, Serdar Özbayraktar, Mehmet Seyfettin Sedef, Drole, Samet Asatekin, Beytullah Ayduvan (Dk. 74 Kerem Az), Emircan Altıntaş, Tarık Tekdal (Dk. 43 Cenk Doğan)

Goller: Dk. 28 ve Dk. 71 (Penaltıdan) Göksu Türkdoğan, Dk. 38 Gökay Iravul (Samsunspor), Dk. 59 Samet Asatekin, Dk. 67 Emircan Altıntaş, Dk. 85 Drole (Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Dk. 50 Serdar Özbayraktar, Dk. 53 Mustafa Çakır, Dk. 70 Mücahit Albayrak (yedek kulübesinde) (Ümraniyespor), Dk. 81 Samed Hakan Kılıç (Samsunspor),

Kaynak: Ajanslar