SPK'dan kritik piyasa açıklaması

Sermaye Piyasası Kurulu ''Sermaye piyasalarının etkin, güvenilir ve şeffaf bir ortamda işleyişi için Kurulumuzca tüm tedbirler alınmaktadır'' açıklamasında bulundu.

BDDK ve Merkez Bankası'nın ardından bir açıklama da Sermaye Piyasası Kurulu tarafından geldi. SPK'dan yapılan açıklamada gerekli tüm tedbirlerin alındığına dikkat çekilirken halka açık şirketler hakkında yalan yanlış haber ve açıklama yapanlar hakkında da yasal işlem yapılacağı belirtildi.

''TÜM TEDBİRLER ALINMAKTADIR''

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan yapılan açıklama şöyle;

Sermaye piyasalarının etkin, güvenilir ve şeffaf bir ortamda işleyişi için Kurulumuzca tüm tedbirler alınmaktadır

Halka açık banka ve şirketler hakkında yalan yanlış haber ve açıklamaları yapanlar, yayanlar hakkında her türlü yasal işlem yerine getirilecektir

Kaynak: Ajanslar