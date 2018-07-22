Sözleşmeli öğretmenlik için yapılan başvuru sayısı belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açılan 20 bin sözleşmeli öğretmenlik ataması için yapılan toplam başvuru sayısı belli oldu. Buna göre sözleşmeli öğretmenlik ataması için 50 bin 728 kişi başvurdu.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açılan 20 bin sözleşmeli öğretmenlik ataması için yapılan toplam başvuru sayısı belli oldu

SINIF ÖĞRETMENLİĞİNE 9 BİN 567 KİŞİ BAŞVURDU

Milli Eğitim Bakanlığı MEB’in sözleşmeli öğretmenlik için açtığı başvurular yoğun ilgi gördü. 3 bin 806 kontenjan ayrılan sınıf öğretmenliğine 9 bin 567 kişi başvurdu.

1907 kontenjan verilen din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği için 5 bin 115 aday başvuru yaptı. İlköğretim matematik öğretmenliğine 1453 kontenjan ayrılırken, başvuru 3 bin 437 oldu.

BRANŞLARA GÖRE BAŞVURULAR



Fen bilimleri-fen ve teknoloji öğretmenliğine 2 bin 925 kişi başvururken, kontenjan 1095’ti. 1450 kontenjan ayrılan Türkçe öğretmenliğine 3 bin 914; 2 bin 2 kontenjana sahip İngilizce öğretmenliğine 4 bin 307; 1676 kontenjan ayrılan okul öncesi öğretmenliğine 4 bin 575; 673 kontenjana sahip beden eğitimi öğretmenliğineyse 1848 kişi başvurdu.

Kaynak: Ajanslar