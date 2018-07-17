Sözleşmeli öğretmenlik atamaları için tercih başvuruları başladı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan öğretmenlik sözlü sınav sonuçlarının ardından, sözleşmeli öğretmenlik atamaları için tercih başvuruları bugün alınmaya başlanıyor.

Sözleşmeli öğretmenlik atamaları için tercih başvuruları bakanlığın internet sitesi üzerinden alınmaya başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 11 Temmuz'da sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçlarını "www.meb.gov.tr" internet adresinden açıklamıştı.

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TERCİHLER NASIL YAPILACAK?

1. Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 20 (yirmi) eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecek.



2. Tercihler, aynı il ve/veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilen öncelikte yapılabilecek.



3. Tercihler herhangi bir il veya ilçe millî eğitim müdürlüğüne onaylatılacak.



4. Adaylar il veya ilçe millî eğitim müdürlüğünce başvuruları onaylanmadıkça tercih değişikliği yapabilecek.



5. Adaylar tercih dışı seçenek olarak;



5.1. “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum.”



5.2. “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum” seçeneklerinden birini mutlaka işaretleyecek.



6. Tercihlerine atanamayan adaylardan '5.2.' seçeneğini işaretleyenler, ilan edilen kontenjanlardan boş kalan eğitim kurumlarına bilgisayar kurasıyla atanmak üzere değerlendirmeye alınacak.



7. Talim ve Terbiye Kurulu kararı gereğince, bilişim teknolojileri alanına atanmak üzere başvuruda bulunan adaylardan bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği, matematik-bilgisayar bölümü, istatistik ve bilgisayar bilimleri, bilgisayar teknolojisi bölümü/bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri bölümü ile bilgi teknolojileri bölümü mezunları, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları dışındaki eğitim kurumlarını tercih edecek.

SONUÇLAR 23 TEMMUZ'DA DUYURULACAK



Adaylar, atama tercih başvurularını 20 Temmuz Cuma gününe kadar MEB'e yapabilecek. Atama sonuçları 23 Temmuz'da duyurulacak.

Eğitim 11 Temmuz 2018 11:48 Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandıMilli Eğitim Bakanlığı (MEB) sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçlarını açıkladı. Sonucuna bakmak isteyen adaylar "meb.gov.tr" internet adresinden sonuçlara ulaşabilirler.

Kaynak: Ajanslar