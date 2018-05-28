Söz 48. son bölüm izle - Söz 49. bölüm fragmanında gemi krizi yaşanıyor!

Star TV'nin fenomen dizisiyle ilgili Söz 48. son bölüm izle aratması sıkça yapılıyor. İzleyiciler Söz 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusunun yanıtını merak ediyor.

Star TV'nin sevilen askeri dizisi Söz yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kitlemeyi başardı. Diziyle ilgili yapılan aramaların başında Söz son bölüm izle yer aldı. Söz 48. bölümde Tim yaşanan olayların ardından zor durumda kaldı. Başarılı bir operasyon yapan Tim geri dönüş için yola çıktı. İzleyiciler yeni bölümün hemen ardından Söz 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusunu sıkça sordu. İkiye bölünen Tim'in girdiği çatışmalar izleyicileri ekran başına kitledi. Yeni bölümde yaşanacak olaylar şimdiden izleyicilerin dikkatini çekiyor. Söz yeni bölümüyle 4 Haziran Pazartesi günü Star TV ekranlarında olacak.

SÖZ 49. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Söz dizisinin yeni bölümü adeta şok etkisi yarattı. Tim ikiye ayrılıp girdiği operasyonlarda başarılı olsa da yine de zor durumda kaldı. Derman'ın planları Tim'i zor durumda bıraktı. İzleyiciler şimdi Söz 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusunun cevabını merak ediyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığında sizlerle paylaşacağız.

DERMAN ATEŞE'Yİ KAÇIRDI

Kulaksız, Ateş, Mücahit ve Feyzullah rehin alınıyor. Yavuz tüm bunların müsebbibi olarak Ateşe'yi görüyor ve hastaneden kaçırıyor. Eylem karşı koymaya kalkışsa da Yavuz bildiğini okuyor.

TİM'DEN BAŞARILI OPERASYON

Başarılı bir operasyon sonucu Ataşe’yle birlikte Karabayır’a dönen Tim; Bahar, Nazlı, Su ve Güler’den haber alamamaktadır. İkiye bölünen Tim, hemen arama tarama çalışmalarına başlar. Bu sırada Yavuz ve Erdem hastanede müşahede altında tutulan Ataşe’yi sorgulamak için yola koyulur. Ama Ataşe’nin amacı Derman’a zaman kazandırmaktır ve konuşmaya niyeti yoktur.

YAVUZ ASKERLİK HAYATINI RİSKE ATIYOR

Yavuz Ataşe’yi konuşturmak için askerlik hayatının bitmesini göze alarak planını devreye sokar. Yavuz’un edindiği bilgiyle harekete geçen Türk Silahlı Kuvvetleri, Derman’ın büyük terör eylemini gerçekleşmek için kullanacağı gemiyi vurmaya hazırdır. Fakat kaçırılan Bahar, Nazlı, Su ve Güler’in gemide olduğundan kimsenin haberi yoktur.

SÖZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Bahar’la birlikte tehlikelerle dolu sürpriz bir gece geçiren Yavuz, babası Agah’ın ondan istediklerini yerine getirmek için harekete geçer. Avcı’nın hayatının tehlikede olduğu haberi gelir gelmez, Yavuz yönetimindeki Tim yola çıkarak Eylem, Avcı ve Karabatak’ı düştükleri tehlikeli durumdan çıkarmak için büyük bir mücadeleye girişir.

Kaynak: AjansHaber