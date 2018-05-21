Söz 48. bölüm fragmanında Tim zaman yarışında başarılı olabilecek mi? (Söz Son Bölüm)

Söz 48. bölüm fragmanında Yavuz'un Timi zamanla büyük bir mücadele veriyor. Söz son bölüm ile ilgili tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.

Star TV'nin izlenme rekorları kıran dizisi Söz bu haftaki bölümüyle izleyicileri ekran başına kitledi. Dizinin yeni bölümünde aksiyon üst düzeydeydi. İzleyiciler şimdi Söz 48. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusunu sıkça sormaya başladı. Tim bu bölümde zamana karşı büyük bir mücadele vermeye başladı. Asıl mücadeleyi ise Medusa'nın kalbini yerle bir etmek ve yapılacak terör eylemine dair deliller bulmak üzere verdi. Asmalar Operasyonu'nda Tim'in verdiği zorlu mücadele izleyicileri heyecana boğdu. Derman ve Ataşe'ye ulaşmak isteyen Tim hayatlarını riske atmayı bile göze aldı. Söz son bölüm ile ilgili tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.

SÖZ 48. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölümünün yayınlanmasının ardından dizinin izleyicileri Söz 48. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusunu sıklıkla sormaya başladı. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz Star TV ve dizinin yapımcı firması TİMS&B tarafından yayınlanmadı. Yayınlandığı an Ajans Haber farkıyla haberimizde bulabilirsiniz.

ASMALAR OPERASYONUYLA ZORLU MÜCADELE BAŞLIYOR

Asmalar Operasyonu’nda sıkışıp kalan Tim için zorlu bir mücadele başlar. Bu mücadele hem yapılacak büyük terör eylemine dair delilleri bulmak, hem de Medusa’nın kalbini yerle bir ederek sağ salim eve dönmek içindir. Fakat Derman ve Ataşe, Asmalar’ı akla hayale gelmedik tuzaklarla donatmışlardır.

TİM DERMAN VE ATAŞE'NİN PEŞİNDE

Bu tuzaklardan kurtulup Derman ve Ataşe’ye ulaşmak için Tim kimi zaman hayatlarını riske atsa da asla vazgeçmeyeceklerdir.

DERMAN BÜYÜK BİR TERÖR EYLEMİ PEŞİNDE

Derman büyük terör eylemi için hazırladığı bir gemiyi Türkiye sınırlarına yaklaşması için harekete geçirir. Geminin sınırlarımıza yaklaşması halinde büyük bir felaket ülkemizi beklemektedir. Tim artık zamanla yarışmaktadır. Tim Asmalar’da canı pahasına mücadele ederken Bahar, Nazlı, Güler ve Su hiç beklemedikleri bir anda tehlikenin içine düşerler. Onlar için de geri sayım başlamıştır.

SÖZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Derman, Türkiye için büyük bir tehdit haline gelir. Son anda gelen bir emirle rotasını tutuklu olan Ataşe’ye çevirir. Yabancı devlet yetkililerinin dur emrine rağmen Ataşe’yi onların elinden alan Derman, büyük terör eylemi için Ataşe ile birlikte devam kararı alacaktır. Medusa Planı, artık sadece onların bildiği bir rota üzerinden yönetilmektedir. Medusa Planı’na dair bütün bilgilerin saklandığı gizli karargâhı ortaya çıkarmak için Eylem, Avcı ve Karabatak görevlendirilir.

Gece bölgeye ulaşan Eylem, Avcı ve Karabatak’ı hain bir tuzak beklemektedir. Bu tuzak Avcı’yı ölümle burun buruna getirir. Bahar’la birlikte tehlikelerle dolu sürpriz bir gece geçiren Yavuz, babası Agah’ın ondan istediklerini yerine getirmek için harekete geçer. Avcı’nın hayatının tehlikede olduğu haberi gelir gelmez, Yavuz yönetimindeki Tim yola çıkarak Eylem, Avcı ve Karabatak’ı düştükleri tehlikeli durumdan çıkarmak için büyük bir mücadeleye girişir.

Kaynak: AjansHaber