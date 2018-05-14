Söz Son Bölüm izle - Söz 47. bölüm fragmanında Avcı'nın hayati tehlikesi sürüyor.

Star TV'nin sevilen dizisiyle ilgili Söz son bölüm izle ve Söz 47. bölüm fragmanı aramaları yapılmaya başlandı. Söz 47. bölüm fragmanı ile Avcı'nın hayatı tehlike altına giriyor.

Star TV'nin izlenme rekorları kıran dizisi Söz'ün son bölümünün ardından internette dizinin izleyicileri Söz son bölüm izle aratmasını sıkça yapmaya başladı. Derman son bölümde Türkiye için büyük bir tehlike haline geldi. Heyecan dolu yeni bölümün ardından Söz 47. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu sıkça soruldu. Derman yabancı devlet yetkililerinin sözünü dinlemeyerek Ataşe'yi onların elinden aldı. Derman'ın asıl amacı Ataşe ile büyük terör eylemine girişmekti. Medusa artık planı bilinen bir rota üzerinden yürütmeye karar verdi. Diziyle ilgili tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.

SÖZ 47. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Star TV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi ile ilgili sorulan soruların başında Söz 47. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu yer aldı. Yavuz'un çok zor bir durumda kaldığı bölümün ardından yeni bölüm fragmanı merak edildi. Söz'ün yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz Ajanshaber.com farkıyla sizlerle paylaşacağız.

AVCI VE KARABATAK'A HAİN TUZAK

Medusa Planı’na dair bütün bilgilerin saklandığı gizli karargâhı ortaya çıkarmak için Eylem, Avcı ve Karabatak görevlendirilir. Gece bölgeye ulaşan Eylem, Avcı ve Karabatak’ı hain bir tuzak beklemektedir. Bu tuzak Avcı’yı ölümle burun buruna getirir.

DERMAN'IN PLANI: BÜYÜK BİR TERÖR EYLEMİ

Derman, Türkiye için büyük bir tehdit haline gelir. Son anda gelen bir emirle rotasını tutuklu olan Ataşe’ye çevirir. Yabancı devlet yetkililerinin dur emrine rağmen Ataşe’yi onların elinden alan Derman, büyük terör eylemi için Ataşe ile birlikte devam kararı alacaktır. Medusa Planı, artık sadece onların bildiği bir rota üzerinden yönetilmektedir.

YAVUZ'UN TİMİ BÜYÜK BİR MÜCADELE VERİYOR

Bahar’la birlikte tehlikelerle dolu sürpriz bir gece geçiren Yavuz, babası Agah’ın ondan istediklerini yerine getirmek için harekete geçer. Avcı’nın hayatının tehlikede olduğu haberi gelir gelmez, Yavuz yönetimindeki Tim yola çıkarak Eylem, Avcı ve Karabatak’ı düştükleri tehlikeli durumdan çıkarmak için büyük bir mücadeleye girişir.

SÖZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ataşe Agah'ın son nefesini vermesi için elinden gelen her şeyi yapar. Yavuz, Derman’ın kaçma planı yüzünden sıkışıp kalır. Fakat Yavuz ölümüne savaşmaya karar verdi. Erdem'in de Yavuz'u yalnız bırakmaya niyeti yoktur. Ne olursa olsun Yavuz'u kurtarmak ister. Ataşe ve Derman Erdem’in belgeleri yerine ulaştırmasıyla çok zor bir durumda kalır. Ataşe ve Derman'ın etekleri tutuşmaya başlamıştır. Medusa'nın terörle olan bağlantıları ortaya çıkmak üzeredir. Büyük bir terör eylemi için tetiğe basılır. Medusa ve Ataşe yapacakları eylemleri hızlandırma kararı alırlar. Hedefledikleri, tüm ülkede kaosa yol açacak büyüklükte bir eylemler zinciridir. Bu eylemlerin başrol ismi ise Derman’dır. Ataşe Agah’ı öldürmek için hamlesini çoktan yapar. Agah, Ebu Zübeyir’den ilk adım olarak İstanbul’da yapılacak bir patlamanın bilgisini almıştır. Bunu yerine ulaştırmak için hapishaneden sağ kurtarılması gerekmektedir.

Kaynak: AjansHaber