Söz 45 Bölüm izle - Söz 46. bölüm fragmanında Agah için tehlike sürüyor!

Dizinin yeni bölümüyle beraber Söz 45 Bölüm izle aratması izleyicileri sıkça yapılıyor. Söz 46. bölüm fragmanında Agah için tehlike sürüyor.

Star TV'nin fenomen dizisi Söz'ün yeni bölümüyle birlikte internet kullanıcıları internettte Söz 45 bölüm izle aratmasını yapmaya başladı. Yine aksiyon dolu bir bölümle izleyici karşısına çıkan dizi izleyenleri ekran başına kitlemeyi başardı. Şimdi izleyiciler Söz 46. bölüm fragmanında neler olacağını merak etmeye başladı. Bu bölümde Agah'ı öldürmek isteyen Ataşe en büyük hamlesini yaptı. Yavuz Derman'ın planı yüzünden sıkışıp kalsa da pes etmedi. O ne olursa olsun ölümüne savaşmayı göze aldı. Yavuz'u bulunduğu durumda bırakmak istemeyen Erdem de onun için büyük bir mücadeleye girişti. Dizinin yeni bölümünde neler olacağı bu bölümün ardından merak edilmeye başlandı.

SÖZ 46. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Ekranları reyting rekortmeni dizisinin yeni bölümünün ardından izleyiciler Söz 46. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusunu sormaya başladı. Agah'ın yine ölüm tehlikesi geçirdiği bölümde Yavuz çok zor bir durumda kaldı. Söz'ün yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığı sizinle paylaşacağız.

AGAH'I BEKLEYEN TEHLİKE NE?

Ataşe Agah'ın son nefesini vermesi için elinden gelen her şeyi yapar. Yavuz, Derman’ın kaçma planı yüzünden sıkışıp kalır. Fakat Yavuz ölümüne savaşmaya karar verdi. Erdem'in de Yavuz'u yalnız bırakmaya niyeti yoktur. Ne olursa olsun Yavuz'u kurtarmak ister.

ERDEM BELGELERİ YERİNE ULAŞTIRIYOR

Ataşe ve Derman Erdem’in belgeleri yerine ulaştırmasıyla çok zor bir durumda kalır. Ataşe ve Derman'ın etekleri tutuşmaya başlamıştır. Medusa'nın terörle olan bağlantıları ortaya çıkmak üzeredir.

MEDUSA'DAN EYLEM KARARI

Büyük bir terör eylemi için tetiğe basılır. Medusa ve Ataşe yapacakları eylemleri hızlandırma kararı alırlar. Hedefledikleri, tüm ülkede kaosa yol açacak büyüklükte bir eylemler zinciridir. Bu eylemlerin başrol ismi ise Derman’dır.

AGAH PATLAMA OLACAĞI BİLGİSİNİ ALIYOR

Ataşe Agah’ı öldürmek için hamlesini çoktan yapar. Agah, Ebu Zübeyir’den ilk adım olarak İstanbul’da yapılacak bir patlamanın bilgisini almıştır. Bunu yerine ulaştırmak için hapishaneden sağ kurtarılması gerekmektedir.

YAVUZ AGAH'I KURTARMAK İÇİN YOLA ÇIKIYOR

Yavuz ve Tim, Agah’ı kurtarmak için yola çıkar. Ama Ataşe’nin Tim’e hazırladığı sürpriz iki tarafı da elindeki tüm kozları oynamaya mecbur bırakacaktır.

SÖZ'ÜN SON BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANMIŞTI?

Karabatak ise gece çıktığı görevde hiç ummadığı sürprizlerle karşılaşır. Derman’ın yapacağı eylem Yavuz’u hayati bir karar vermek zorunda bırakır. Üsteğmen Yavuz, babasının hayatından endişe etmeye başlıyor. Yavuz babası Agah zor bir durumda kalınca, Yavuz babasının hayatından endişe etmeye başlıyor. Agah'ın yıllarca topladığı bürokratların kirli işler dosyasının Ankara'ya ulaşması için büyük bir çaba sarf edilmeye başlanıyor. Bu sırada Agah’ın yıllar boyunca biriktirdiği

Medusa’ya dair bilgileri öğrenmek için Ebu Zübeyir’in tutulduğu özel hapishaneye gönderilen Agah harekete geçer. Onu tutulduğu yerden kurtarmak için harekete geçmeyi planlayan Tim, Agah’tan gelecek işaretle gerekli bilgileri Karabatak sayesinde elde eder. Medusa ve yabancı bürokratların kirli işlerini ortaya seren bilgilerle dolu bir dosyanın Ankara’ya ulaştırılması gerekmektedir. Erdem ve Yavuz bu görev için birlikte hareket ederken, Ataşe bu bilgilerin yerine ulaşmaması için onları takip etmektedir.

Kaynak: AjansHaber