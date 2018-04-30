Söz 45. bölüm (Yeni bölüm) fragmanında nefesler Agah için tutuluyor!

Söz 45. bölüm (Yeni bölüm) fragmanında nefesler Agah deşifre olma tehlikesiyle karşı karşıya geliyor.

Star TV ekranlarının fenomen dizisi Söz bu akşam yayınlanan bölümüyle nefes kesmeye devam etti. İzleyiciler şimdi Söz 45. bölüm fragmanında neler olacağını merakla etmeye başladı. Bu akşamki bölümde Yavuz babasının hayatından endişe etmeye başladı.Medusa'yı önlemek için Agah'ın deşifre olmasının plan olduğunu anlayan Yavuz'un korkusu giderek artmaya başladı. Onun korktuğu tek şey babasının hayatıydı. Babasının işaretini bekleyen Yavuz onun için elinden geleni yapmaya hazırlandı. Söz yeni bölüm fragmanında yaşanacak olaylar ise şimdiden merakla beklenmeye başladı. Başrollerinde Tolga Sarıtaş, Aybüke Pusat ve Mehmet Özgür gibi isimlerin rol aldığı Söz dizisiyle ilgili tüm detayları haberin devamında bulabilirsiniz.

SÖZ 45. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Star TV'nin sevilen dizisi Söz'de gerilim giderek artmaya devam ediyor. Fenomen dizinin takipçileri bu güzel bölümün ardından Söz 45. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusunu sıkça sormaya başladılar. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz sizinle paylaşacağız.

YAVUZ BABASININ HAYATINDAN ENDİŞE EDİYOR

Üsteğmen Yavuz, babasının hayatından endişe etmeye başlıyor. Yavuz babası Agah zor bir durumda kalınca, Yavuz babasının hayatından endişe etmeye başlıyor. Agah'ın yıllarca topladığı bürokratların kirli işler dosyasının Ankara'ya ulaşması için büyük bir çaba sarf edilmeye başlanıyor.

AGAH'IN DOSYASI İÇİN SEFERBERLİK BAŞLATILIYOR

Bu sırada Agah’ın yıllar boyunca biriktirdiği Medusa ve yabancı bürokratların kirli işlerini ortaya seren bilgilerle dolu bir dosyanın Ankara’ya ulaştırılması gerekmektedir. Erdem ve Yavuz bu görev için birlikte hareket ederken, Ataşe bu bilgilerin yerine ulaşmaması için onları takip etmektedir.

YAVUZ'UN KARARI

Karabatak ise gece çıktığı görevde hiç ummadığı sürprizlerle karşılaşır. Derman’ın yapacağı eylem Yavuz’u hayati bir karar vermek zorunda bırakır.

TİM AGAH'TAN GELECEK İŞARETİ BEKLİYOR

Medusa’ya dair bilgileri öğrenmek için Ebu Zübeyir’in tutulduğu özel hapishaneye gönderilen Agah harekete geçer. Onu tutulduğu yerden kurtarmak için harekete geçmeyi planlayan Tim, Agah’tan gelecek işaretle gerekli bilgileri Karabatak sayesinde elde eder.

SÖZ'DE ECE SEÇKİN SÜRPRİZİ

'SÖZ'ün Pazartesi akşamı ekrana gelecek olan sürprizlerle dolu 44. bölümünde ünlü şarkıcı Ece Seçkin, seyirci karşısına çıkıyor. 'SÖZ' için kamera karşısına geçen güzel şarkıcı, dizide Ece Seçkin olarak rol alacak. Dizide yine ünlü bir şarkıcı olarak seyirciyle buluşacak olan Seçkin, gizli bir operasyonda olan Karabatak ile tesadüfen yolu kesişecek. Hiç beklenmedik bir anda gerçekleşecek olan bu karşılaşma, Nazlı ve Karabatak'ın ilişkisinde yanlış anlaşılmalarla dolu büyük krizler yaşanmasına neden olacak.

SÖZ 45. BÖLÜM FRAGMANI

Kaynak: AjansHaber