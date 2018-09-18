Şoygu krizin ardından İsrailli mevkidaşıyla görüştü

Suriye'nin S-200 savunma sistemiyle Rus uçağını düşürdüğü olaya ilişkin Moskova-Tel Aviv hattında telefon trafiği gerçekleşti. İki ülke savunma bakanları telefon görüşmesi yaptı.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Şoygu, İsrailli mevkidaşı Avigdor Lieberman'la Akdeniz'de Rus İl-20 uçağının düşmesi ile ilgili telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

TELEFONDA İSRAİL'E SUÇLAMA



Şoygu görüşmede "Rus uçağının düşmesinin sorumluluğu tamamen İsrail'e aittir. Rusya Savunma Bakanlığı olarak İsrail'i daha önce birçok kez farklı kanallar üzerinden Suriye'de Rus güçleri için tehlike teşhil edebilecek saldırılar gerçekleştirmemesi konusunda uyarmıştık." dedi.

Şoygu, iki ülke arasındaki Suriye'de tehlikeli olayların önlenmesi için imzalanan anlaşmalara rağmen, İsrail ordusuna ait F-16 uçağının gerçekleştireceği operasyonla ilgili sadece 1 dakika önce bilgi verildiğini kaydetti.

İsrail ordusuna ait F-16 uçakları Suriye'de saldırı gerçekleştirdiği sırada 15 askerin bulunduğu Rus İl-20 uçağı ile irtibat kesilmişti. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, uçağın F-16'lar tarafından Suriye ordusunun S-200 savunma sistemlerinin hedefine sürüklendiğini ve böylece vurulduğunu söylemişti. Konaşenkov, bu adımı düşmanca olarak nitelendirdiklerini de ifade etmişti.

Kaynak: Ajanslar