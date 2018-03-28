"Sovyetler'e Vahhabiliği Yaymamızı ABD İstedi"

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman, Soğuk Savaş döneminde ABD'nin talepleri üzerine Sovyetlere karşı Vahabiliği yaymaya başladıklarını söyledi. Prens Salman'ın ABD ziyareti devam ediyor.

ABD’ye iki haftalık bir ziyaret gerçekleştiren Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman (MbS), Washington Post’tan Karen De Young’a konuştu. Salman ABD medyasına verdiği demeçlerde, ‘Soğuk Savaş sırasında Washington’ın talebiyle komünizme karşı Vahabiliği yaymaya başladıkları’ mesajını verdi.

Habere göre Suudi Arabistan’ın egemen ideolojisi olan ve bazı kesimler tarafından küresel terörizmin temel kaynağı olarak gösterilen Vahabiliğin Suudi finansmanıyla yayılmasıyla ilgili soru üzerine, Salman, küresel çapta cami ve medreselere yatırım yapmalarının kökenlerinin Soğuk Savaş’a uzandığını belirtti.

PRENS: KAYNAKLARIMIZI SEFERBER ETMEMİZİ İSTEDİLER

Veliaht Prens, Sovyetler Birliği’nin Müslüman ülkelerle ilişkileri ilerletmesini engellemek için müttefiklerin Suudi Arabistan’dan kaynaklarını seferber etmesini istediklerini aktardı.

Takip eden Suudi hükümetlerinin bu işle uğraşırken ipin ucunu kaçırdığını dile getirip ”Şimdi her şeyi geri toplamamız lazım” diyen Salman, Vahabiliği yayma faaliyetlerinin finansmanının artık hükümet değil, Suudi merkezli vakıflar tarafından sağlandığını sözlerine ekledi.

Dün New York’taki Birleşmiş Milletler merkezinde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından ağırlanan Suudi Arabistan Veliaht Prensi, BM’ye bağış çeki takdim etti.

Dünya 28 Mart 2018 10:07 Salman Hayaline KavuştuSuudi Arabistan ile ABD şirketleri arasında 16 milyar dolar değerinde 36 mutabakat zaptı imzalandığı bildirildi.

Kaynak: Ajanslar