Souza: Golleri bana yazın

Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza,yaptığı paylaşımda "Finaldeyiz. Fenerbahçe 3-0 Beşiktaş. Lütfen golleri bana yazın." dedi

Beşiktaş'ın Ülker Stadyumu'na çıkmamasının ardından Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselen Fenerbahçe'de Brezilyalı futbolcu Josef de Souza, Instagram'dan maçla ilgili paylaşım yaptı.

GOLLERİ BANA YAZIN

Akhisarspor ile oynayacakları final maçının görselini ''Road to Diyarbakır'' yazısıyla paylaşan Josef, ''Finaldeyiz. Fenerbahçe 3-0 Beşiktaş. Lütfen golleri bana yazın.''yazdı.

Josef'in bu paylaşımının ardından Fenerbahçe taraftarları, Brezilyalı futbolcuyu kısa sürede yorum yağmuruna tuttu.

Kaynak: Ajanslar