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Sosyal medyanın en ünlü 'Katil kim?' bulmacaları

Sosyal medyanın en ünlü 'Katil kim?' bulmacaları

Ev sahibi George Smith Pazar gecesi öldürüldü. Cinayet sırasında evde 5 kişi vardı. George Smith'in eşi, aşçı, uşak, hizmetçi ve bahçıvan. Her biri dedektife cinayet anında ne yaptıklarına dair şu ifadeleri verdi: - Bayan Smith şöminenin yanında kitap okuyordu. - Aşçı mutfakta kahvaltı hazırlıyordu. - Uşak evin salonunu düzenliyordu. - Hizmetçi bulaşıkları yıkıyordu. - Bahçıvan ise çiçekleri suluyordu. Bu ifadeler ışığında katil kim?
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Yaşam 07 Nisan 2018 - 10:23

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