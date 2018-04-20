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20 Nisan 2018 23:54 | Son Güncelleme: 20 Nisan 2018 23:56

Sosyal medyadan terör propagandasına tutuklama

Kastamonu'da, sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle yakalanan 6 kişiden 2'si tutuklandı.

Sosyal medyadan terör propagandasına tutuklama

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya aracılığıyla terör örgütü propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan Y.E.G, Ş.S, O.Y, N.Ç, İ.A. ve A.T'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Savcılığa sevk edilen zanlılardan A.T. ve İ.A, buradaki ifadeleri sonrası sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Etiketler: terörpropagandasosyal medya


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