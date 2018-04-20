Sosyal medyadan terör propagandasına tutuklama
Kastamonu'da, sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle yakalanan 6 kişiden 2'si tutuklandı.
Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya aracılığıyla terör örgütü propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan Y.E.G, Ş.S, O.Y, N.Ç, İ.A. ve A.T'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Savcılığa sevk edilen zanlılardan A.T. ve İ.A, buradaki ifadeleri sonrası sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.