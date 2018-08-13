Sosyal medyada yankı uyandıran 'ABD'ye reklam verme' kampanyası

ABD'nin Türkiye'ye yönelik ekonomi görünümlü siyasi operasyonuna sosyal medyadan büyük tepki geldi. Vatandaşlar 'ABD'ye reklam verme' etiketi altında çağrıda bulundu.

ABD'nin Türkiye'ye yönelik ekonomi görünümlü siyasi operasyonuna sosyal medyadan büyük tepki geldi.



Sosyal medya kullanıcıları İslamofobik çıkışları ile sık sık reklam veren kuruluşlara da bir çağrıda bulunan sosyal medya kuruluşları "Türkiye düşmanı ABD medya kuruluşlarına reklam vermeyin'' çağrısında bulundu. 2017 yılında Türkiye'den ABD şirketi kuruluşlara 1.05 milyar dolar reklam verildi.





Adını duyuran ABD'li işadamı Murdoch'un sahibi olduğu FOX TV olmak üzere tüm medya kuruluşlarına 'reklam vermeyin' kampanyası başlatıldı. Bu kuruluşlar arasında Türkiye'deki dijital reklam pastasını büyük ölçüde ele geçiren Google, Facebook, Twitter ve İnstagram da var.



Reklam veren kuruluşlara da bir çağrıda bulunan sosyal medya kuruluşları "Türkiye düşmanı ABD medya kuruluşlarına reklam vermeyin çağrısında bulundu. 2017 yılında Türkiye'den ABD şirketi kuruluşlara 1.05 milyar dolar reklam verildi.

Türkiye ise ABD'nin skandal yaptırım kararının ardından sosyal medyada tek vücut oldu.

Kaynak: Ajanslar