Sorun çözüldü! Ezan için yeni dönem

Büyük camilerde ses sistemlerinde zaman zaman ses sorunları yaşanıyor. Girişimci Tahsin Keser, ses sorunu için bir cihaz geliştirdi.

Büyük camilerde ses sistemlerinde zaman zaman ses sorunları yaşanıyor. Girişimci Tahsin Keser, ses sorunu için bir cihaz geliştirdi. Keser, 5. İhtisas Cami Yapı Ekipmanları Fuarı'nda, programlı mezarlık hatim seti, minare ses sınırlama modülü ve yeni nesil aktif adresli akıllı cami, konferans salonu ses sistemlerini anlattı.

İmam ve müezzinlerin sesini ayarlayacak

Cihaz sudan etkilenmiyor ve güneş enerjisi paneli ile çalışıyor. İçerisinde akü bulunan cihaz, ufak bir aydınlıkla da şarj olabiliyor.

Keser, tasarladığı cihazla caminin çeşitli bölümlerine yerleştirilen hoparlörleri dijital bir prosesörle kontrol ederek sisteme bağladıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Sistemle tüm hoparlörlere aynı anda bağlanıp nerede sıkıntı varsa tespit edip düzeltebiliyoruz. Android uygulamalı cep telefonu ya da tablet ile de tüm sistemin bağlı olduğu mikser üzerindeki ekranı aynı şekilde kullanıp kumanda edebiliyoruz."

Cihazla camide görevli imam ve müezzinlerin ses örnekleri de önceden kayıt edilebilecek.

Keser, "Sisteme kayıtlı, imam ya da müezzin kendi isminin üzerine basarak sistemi kendisine özgü ses tonuna göre ayarlayabiliyor. Böylece manuel olarak her seferinde ses sistemini ve akustiği ayarlamak zorunda kalınmayacak. Bu cihazı güç kaynağı ile beslediğimizde elektrikler kesildiğinde dahi çalışabilir. Bu cihazda mikser dışındaki tüm ekipmanlar ve yazılım bize ait" dedi.

Yüksek ezan sesini ayarlayan cihaz

İnsan sağlığını tehdit eden ses sınırı 85 desibel. Diyanet İşleri Başkanlığı, geçen yıl hazırladığı Ezan Çalıştayı raporunda desibelin 80'le sınırlanması gerektiğini belirtmişti.

Keser, cami hoparlörlerinin ses düzeyini de ayarlayacakları bir sistem geliştirdiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Uygun ses seviyesi değerlerini tablet veya android uygulamalı telefon ile modüle girerek sabitliyoruz. Sistem amplifikatör ses seviyeleri yükseltilse bile ses seviyesi sabit kalır. Sistem devreye alındığında ayarlanan desibelin üzerine çıkmasına izin vermiyor. Aynı şekilde düşük sesi de otomatik olarak uygun seviyeye getiriyor."

Mezarlıklarda kullanılmak üzere geliştirdikleri cihaz hakkında da bilgi veren Keser, programlı mezarlık hatim setinin mezarlıklarda cuma ve dini günlerde Kur'an okuduğunu şöyle anlattı:

"Miladi takvimden cuma günlerini, hicri takvimden ise bayramlar, kandiller, arefe günleri, ramazan ayını otomatik olarak algılayarak vakitlere göre Kur'an-ı Kerim okuyor. İnsanlar mezarlıklara en çok arefe ve bayram günleri günleri gidiyor. O günlerde tüm gün boyunca Kur'an okuyabiliyor. Cihazın içerisinde Kur'an-ı Kerim'in tamamı mevcut. Ramazan ayında birinci gün başlattığınızda her gün bir cüz okuyarak arife günü hatim indiriyor. Herhangi bir zamanda gittiğiniz zaman uzaktan kumanda ya da üzerindeki düğme aracılığıyla okumaya başlar. Örneğin Yasin suresini okuyup duasını da yaptırabiliyor. Ayrıca manuel kullanım için mikrofona da sahip."

Kaynak: AA