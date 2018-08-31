Sony IFA 2018'de yeni araç içi ortam alıcısını tanıttı

Sony, IFA 2018'de AX3005DB araç içi ortam alıcısını tanıttı. Sony’nin yeni araç içi ortam alıcısı daha büyük ekrana ve gelişmiş akıllı telefon özelliklerine sahip.

Başarılı araç içi ses serisine daha fazla çeşitlilik katan Sony, 6,95 inç büyüklüğünde net ve hızlı dokunmatik ekrana sahip AX3005DB araç içi ses alıcısı ile keyifli ve stressiz bir sürüş deneyimi için ihtiyaç duyulan her şeyi sunuyor.

Sürüşü kolaylaştıran akıllı telefon bağlantısı

AX3005DB, daha akıllı bir sürüş sağlarken sesli kontrol ile telefonunuzdan navigasyonu çalıştırmaya, konuşmaya ve müzik çalmaya yardımcı oluyor. Tüm bunlar, sürüş esnasında akıllı telefon kullanmayı hiç olmadığı kadar kolaylaştıran Apple CarPlay ve Android Auto™ ile mümkün hale geliyor.

Apple CarPlay, iPhone’ları araçta kullanmak için daha akıllı ve güvenli bir yol sunuyor; iPhone’ları araç içi sesler ve kontrollerle sorunsuz bir şekilde entegre ediyor. Böylece, telefon görüşmeleri yapabilir, müziğinize erişebilir, mesaj gönderip alabilir, trafik için optimize edilmiş yol tariflerini alabilir ve yolunuza daha fazla odaklanabilirsiniz.

Android Auto, telefonunuzu araçta kullanmayı kolaylaştırıyor. Uygulama, güvenlik ve rahatlık göz önünde bulundurularak tasarlandı. Android Auto’daki Google Asistanınız sayesinde yola odaklanırken, bağlantıda kalıp eğlenceli içeriklerin tadını çıkarabilirsiniz. Günlük yaşamınızı kolaylaştırmak için sesinizi kullandığınızdan gözünüzü yoldan elinizi direksiyondan ayırmak zorunda kalmazsınız.

DAB ile dünyadan haberdar olun

AX3005DB yeni araç ses alıcısı, gelecek yıllarda da en sevdiğiniz radyo istasyonlarını net bir şekilde dinlemenizi sağlayacak. Yerleşik DAB/DAB+ radyo alıcısı (Digital Audio Broadcasting/Dijital Ses Yayını) ile tüm farklı yayınlar elinizin altında olacak.

Yüksek kaliteli ses tutkunları için ses özellikleri

Ortam alıcısı, 4x55W yüksek güç çıkışına ek olarak, size şarkılar söyletecek ve motor gürültüsünü bastırarak tüm ses seviyelerinde net ses üreten EXTRA BASS™[3] özelliğinden keyif almanızı sağlayacak. Hemen önünüzde hoparlörler varmış gibi daha canlı bir ses oluşturan DSO’nun (Dinamik Sahne Düzenleyici) ses optimizasyonundan da yararlanabilirsiniz. Alıcı ayrıca, USB terminali üzerinden, ses kaybı olmadan sıkıştırılmış kaliteli seslere sahip FLAC ses dosyaları da oynatabiliyor. AX3005DB, ileriye dönük olarak, geliştirebiliyor: 3 çıkışlı bağlantı ile daha yüksek ve daha güçlü ses üretimi için, harici amplifikatörler, subwooferlar ve daha fazlasıyla eklemeler yaparak tam bir akustik sistem oluşturabiliyor.

Güncellenen kullanım kolaylığı

Arka gövde, düzgün bir görünüm için yeterli hacim sunan tek DIN boyutları ile tasarlandı. AX3005DB’nin yeni, hızlı açılan tasarımı aktivasyonu hızlandırır; böylece sistem, açıldığında en kısa sürede yola hazır hale gelir. Kontak çevrildiğinde ya da radyo açmak için yön tuşlarında gezinmeye gerek kalmaz. Direksiyon başındayken dikkatinizin dağılmasını en aza indiren ergonomik anahtar terminali, sürücülerin ihtiyaçlarına göre tasarlanmıştır.

Geri vitesle devreye giren bir arka görüş kamerasının kullanılmasıyla, park ederken sıkıntı yaratamazsınız; bu özellik dar ve zorlayıcı park yerleri için özellikle kullanışlıdır.

Diğer XAV-AX1000 modeli

Sony, Android Auto'ya ihtiyaç duymayanlar için XAV-AX1000'i 6,2 inç boyutunda net ve hızlı dokunmatik ekran ve Apple CarPlay ile sunuyor. Bunların yanında XAV-AX1000'da, diğer Sony özellikleri olarak, mükemmel ses kalitesi ve iyileştirilmiş kullanılabilirlik sağlayan 55Wx4 güç çıkışı, EXTRA BASS, DSO ve hızlı uyandırma tasarımı bulunuyor.