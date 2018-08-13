Son bir haftada 47 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre son bir haftada düzenlenen iç güvenlik operasyonlarında 6'sı sözde üst düzey 47 teröristin etkisiz hale getirildi.

Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ile İç Güvenlik Operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Hava ve Kara unsurlarınca 2 bin 218 operasyon yapılmış, terör örgütlerine yardım ve yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 483 terör (PKK/KCK 128, SOL 4, DEAŞ 39, FETÖ/PDY 312), 3 bin 489 uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından ve 124 düzensiz göçle mücadele kapsamında olmak üzere toplam 4 bin 96 kişi gözaltına alındı.

İç güvenlik operasyonları çerçevesinde 6'sı sözde üst düzey olmak üzere toplam 47 (35 ölü, 3 sağ/yaralı, 9 teslim) terörist etkisiz hale getirildi.

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Kaynak: Ajanslar