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27 Ağustos 2018 09:53 | Son Güncelleme: 27 Ağustos 2018 10:33

Son bir haftada 26 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada son 1 haftada 5'i üst düzey 26 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

Son bir haftada 26 terörist öldürüldü

İç güvenlik operasyonları kapsamında bir haftada 5'i sözde üst düzey olmak üzere 26 terörist etkisiz hale getirildi.

3 BİN 163 KİŞİ GÖZALTINDA

İçişleri Bakanlığından, iç güvenlik operasyonları çerçevesinde terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu gerekçesiyle 62'si terör, 3 bin 101'i uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından olmak üzere 3 bin 163 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: tsk


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