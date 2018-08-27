Son bir haftada 26 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada son 1 haftada 5'i üst düzey 26 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

İç güvenlik operasyonları kapsamında bir haftada 5'i sözde üst düzey olmak üzere 26 terörist etkisiz hale getirildi.

3 BİN 163 KİŞİ GÖZALTINDA

İçişleri Bakanlığından, iç güvenlik operasyonları çerçevesinde terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu gerekçesiyle 62'si terör, 3 bin 101'i uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından olmak üzere 3 bin 163 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Kaynak: Ajanslar